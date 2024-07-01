Стали известны подробности смерти сына помощника Путина

Фото: сайт Кремля
Сын помощника президента РФ Дмитрия Калимулина 18-летний Александр умер во сне. Его мать Наталья Калимулина раскрыла подробности смерти сына в беседе с MSK1.RU.
По ее словам, точная причина смерти первокурсника юридического факультета МГУ им. Ломоносова пока не установлена, при этом сами родители тоже не понимают, что могло привести к остановке сердца сына.
Женщина добавила, что Александр 2 июля должен был отмечать свой день рождения, ему бы исполнилось 19 лет. Буквально за день до неожиданной кончины парень готовился отмечать торжество. Прощание с сыном Дмитрия Калимулина состоится на Троекуровском кладбище 3 июля.
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«Мы знаем только о констатации смерти. Человек умер во сне. Абсолютно блаженно. Мы нашли его дома, он спал», — цитирует издание слова собеседницы.
Женщина добавила, что Александр 2 июля должен был отмечать свой день рождения, ему бы исполнилось 19 лет. Буквально за день до неожиданной кончины парень готовился отмечать торжество. Прощание с сыном Дмитрия Калимулина состоится на Троекуровском кладбище 3 июля.
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Диана Аванесян