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Пилот греческого истребителя Mirage катапультировался после посадки на базе ВВС

В Греции пилот истребителя Mirage 2000-5 катапультировался после посадки на базе
01 июля 2024, 20:12
Фото: iStock/Patrick Gross

Фото: iStock/Patrick Gross

В Греции пилоту истребителя Mirage 2000-5 пришлось катапультироваться после посадки на базе ВВС. Летчик успешно покинул самолет и не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на греческий телеканал Skai. В качестве предосторожности пилота отправили в авиационный госпиталь для обследования.


Согласно заявлению, все произошло на базе ВВС Танагра около 13:46, когда истребитель уже приземлился и управлялся на земле. Во время руления стало понятно, что тормоза не работают, а судно выезжает за пределы взлетно-посадочной полосы. В этот момент пилот решил катапультироваться.

Накануне в Иркутской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. Судно село в 200 километрах от Бодайбо, пока летело на помощь спасателям, борющихся с пожаром. Экипаж и все пассажиры вертолет выжили.

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#пилот
#судно
#истребитель
#греция
#самолёты
Стали известны подробности смерти сына помощника Путина
Сын помощника Путина Калимулина 18-летний Александр умер во сне
01 июля 2024, 20:43

Фото: сайт Кремля

Сын помощника президента РФ Дмитрия Калимулина 18-летний Александр умер во сне. Его мать Наталья Калимулина раскрыла подробности смерти сына в беседе с MSK1.RU.
По ее словам, точная причина смерти первокурсника юридического факультета МГУ им. Ломоносова пока не установлена, при этом сами родители тоже не понимают, что могло привести к остановке сердца сына.

«Мы знаем только о констатации смерти. Человек умер во сне. Абсолютно блаженно. Мы нашли его дома, он спал», — цитирует издание слова собеседницы.
Женщина добавила, что Александр 2 июля должен был отмечать свой день рождения, ему бы исполнилось 19 лет. Буквально за день до неожиданной кончины парень готовился отмечать торжество. Прощание с сыном Дмитрия Калимулина состоится на Троекуровском кладбище 3 июля.

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#смерть
#сон
#россия
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Тренера молодежной сборной по борьбе Исматзоду взяли по делу о терроризме
01 июля 2024, 19:26

Фото: istockphoto/OlFedv

По делу о терроризме задержали тренера молодежной сборной по борьбе Алишери Исматзоду, сообщает РБК, ссылаясь на карточку дела на сайте Щербинского районного суда.
Наказание по статье, вменяемой спортсмену, предусматривает вплоть до 15 лет тюремного заключения и штраф. Информацию о задержании фигуранта подтвердила Федерация спортивной борьбы РФ.

«Для нас эта информация была шокирующей, но, к сожалению, это так», — сообщили там.

Исматзода является мастером спорта, а также тренером высшей категории. До задержания он тренировал воспитанников Московского среднего специального училища олимпийского резерва №1. В учреждении сообщили, что ничего не знают о следствии в отношении Исматзоды, но подтвердили, что мужчина действительно там работает.

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#россия
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#терроризм
#криминал
#новости
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Наркоторговцы использовали Citi для отмывания денег
FT: Наркоторговцы использовали Citi для отмывания денег в США
01 июля 2024, 19:16

Фото: istock/Adam Yee

Наркоторговцы использовали банк Citi для отмывания денег. Чтобы не превышать порог, обязывающий банки сообщать о произведенных операциях Минфину США, они клали на счет за раз не более нескольких сотен долларов.
Financial Times со ссылкой на американские правоохранительные органы пишет, что Citibank занял место любимого банка среди наркоторговцев для отмывания денег. По информации Управления по борьбе с наркотиками, Картель Синалоа выбрал эту кредитную организации, так как в ней не слишком строго следят за возможными мошенническими схемами.

В качестве примера издание приводит деятельность двоих жителей Калифорнии, которые сотрудничали с наркоторговцами и заложили в банкоматы Citi 36 тысяч долларов. Они также клали на счет не более нескольких сотен за раз, однако в Управлении по борьбе с наркотиками утверждают, что такие действия должны были привлечь внимание работников банка.

Отмечается, что подозреваемые свою вину не признают, а Citibank от комментариев отказался.

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#наркотики
#банкоматы
#счёт
#закон
#сша
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Закопал заживо: россиянин получил 19 лет колонии за убийство любовницы и ее дочки
В Подмосковье суд приговорил мужчину к 19 годам за убийство любовницы с дочерью
01 июля 2024, 17:52

Фото: istock/OlFedv

В Московской области суд приговорил жителя Мариуполя к 19 годам колонии строгого режима за убийство любовницы и ее дочки, совершенное в 2016 году. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на СК РФ.
Мужчина признан виновным по ст. 105 УК РФ. У него была соучастница, которая сейчас объявлена в международный розыск.

По версии следователей, в сентябре 2016 года в г. о. Дмитровский между мужчиной и его знакомой произошла ссора. Он выстрелил в женщину из травматического пистолета, после чего расправился и с ее семилетней дочерью. Перед тем как скрыться, убийца закопал тела на участке. Задержать подозреваемого удалось только в апреле 2023 в ДНР.

В подмосковной прокуратуре уточнили, что у супруги осужденного произошел конфликт с женщиной на фоне ревности. Убитая оказалось любовницей подсудимого, он выстрелил ей в голову, а супруга расправилась с ребёнком любовницы. Согласно проведенной экспертизе, когда женщину закапывали на участке, она была еще жива.

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#убийство
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Экс-топ-менеджеру Ростеха Лалетиной уменьшили срок наказания на 1,5 года
01 июля 2024, 17:43

Фото: istockphoto/Rawf8

Тюремный срок за взятки снизили на полтора года экс-топ-менеджеру корпорации «Ростех» Алле Лалетиной, сообщил ТАСС, со ссылкой на Мосгорсуд. Уточняется, что снижена и сумма штрафа.
«Московский городской суд снизил Лалетиной срок наказания с 8 лет до 6,5 года колонии общего режима. Сумма штрафа также снижена со 133 млн рублей до 900 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении Лалетиной переквалифицировали с получения взятки в особо крупных размерах на получение взятки лицом на государственной должности.

Согласно материалам дела, Лалетина получила взятку в период с февраля 2018 по апрель 2019 года, будучи на должности директора по правовому обеспечению «Ростеха». Суммы переводили по частям. Вину женщина не признала.

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«Разочаровалась»: студентка медколледжа в Тамбове «разнесла» его в пух и прах

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#россия
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#ростех
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#новости
#криминал
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«Разочаровалась»: студентка медколледжа в Тамбове «разнесла» его в пух и прах
KP.RU: студентка медколледжа в Тамбове Петрунина раскритиковала его работу
01 июля 2024, 17:23

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Тамбовский медколледж «разнесла» в пух и прах студентка учебного заведения. Дарья Петрунина вместо поздравительной речи выступила с оглушительной критикой, сообщает Telegram-канал KP.RU.
«Я поступала в областной медицинский колледж, а закончила шарагу, разочаровалась в профессии», — сказала 19-летняя девушка.

По ее словам, не было организовано посвящение в студенты, занятия были в десять вечера. Также отмечено невнимание к обучающимся и непрофессионализм педагогов. Известно, что Петрунина не собирается работать по специальности. Реакции в социальных сетях говорят о том, что «крик души» отозвался многим.

Кое-кто не согласен с Дарьей и считает, что девушка обиделась на низкую оценку за выпускную работу.

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#скандал
#студенты
#новости
#медицина
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В России чуть не задушили 15-летнего школьника, назвав его украинским шпионом
01 июля 2024, 16:10

Фото: istockphoto / mrohana

В Забайкалье девятнадцатилетний житель Читинского района напал на пятнадцатилетнего подростка, которого он обвинил в шпионаже в пользу Украины. Об этом порталу Chita.ru рассказала местная жительница.
Женщина сообщила, что молодой человек напал на подростка на улице, схватил его за горло и требовал признаться, на кого тот якобы работает. Подросток умолял отпустить его и просил связаться с его бабушкой.

«Полиция задержала агрессора. Им оказался местный житель, который и раньше беспокоил соседей. По некоторым данным, его могут отправить в медицинское учреждение специального профиля», — сообщили в издательстве.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился провести проверку этого инцидента.

Ранее стало известно, что в то же время в Волгограде женщины напали на школьников перед выпускным, применив физическую силу.

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#избиение
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В Кузбассе арестовали подростка по обвинению в работе на террористов
01 июля 2024, 16:02

Фото: iStock/Andrey Mikhaylov

В Кузбассе заключили под стражу подростка, который обвиняется в участии в деятельности террористической организации.
Как отметили правоохранители, молодому человеку грозит реальный срок несмотря на возраст.

«В период с мая по июнь 2024 года фигурант в целях продолжения деятельности украинского военизированного объединения «Легион Свободы России», признанного террористическим и запрещенным на территории РФ, вступил в его ряды и выполнял задания по сбору и передаче сведений о стратегически важных промышленных объектах, расположенных в регионе», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы СУ СКР по Кемеровской области.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело, на время следствия он будет находиться под стражей.

Ранее правоохранители освободили 56-летнего итальянского бизнесмена, генерального директора крупнейшего европейского производителя технических газов SIAD Rus Стефано Гуидотти, похищенного в центре Москвы, его похитители арестованы.

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#подросток
#террористы
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Меликов: убитый в Дагестане боевик участвовал в событиях в аэропорту Махачкалы
01 июля 2024, 16:01

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Один из убитых террористов в Дагестане участвовал в событиях в аэропорту Махачкалы в октябре прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.
Речь идет о беспорядках, которые произошли на фоне прилета самолета из Израиля. Местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу, предположительно, для поисков израильских граждан.

Тогда аэропорт временно закрыли, сам Меликов называл ситуацию возмутительной и характеризовал ее, как грубое нарушение закона.

В начале октября прошлого года Израиль атаковали участники палестинского движения ХАМАС, проникнув в приграничные районы на юге государства. Израильская армия ответила началом операции «Железные мечи» в Газе.

Кроме того, власти Израиля устроили Газе полную блокаду, остановив поставки еды, воды, электроэнергии, топлива и медикаментов.

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