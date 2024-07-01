Пилот греческого истребителя Mirage катапультировался после посадки на базе ВВС

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В Греции пилоту истребителя Mirage 2000-5 пришлось катапультироваться после посадки на базе ВВС. Летчик успешно покинул самолет и не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на греческий телеканал Skai. В качестве предосторожности пилота отправили в авиационный госпиталь для обследования.
Согласно заявлению, все произошло на базе ВВС Танагра около 13:46, когда истребитель уже приземлился и управлялся на земле. Во время руления стало понятно, что тормоза не работают, а судно выезжает за пределы взлетно-посадочной полосы. В этот момент пилот решил катапультироваться.
Накануне в Иркутской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. Судно село в 200 километрах от Бодайбо, пока летело на помощь спасателям, борющихся с пожаром. Экипаж и все пассажиры вертолет выжили.
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