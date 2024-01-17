Капитан ВМС США Гарри Табах: У Киева нет друзей в Белом доме

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Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что Украине не стоит рассчитывать на американскую помощь, так как в Вашингтоне не хотят её победы. Об этом он сказал в ходе интервью YouTube-каналу Politeka.
«Через два года, я думаю, что уже надо увидеть, что помощи вам такой, как обязаны дать, — не дадут. Лидеры этого — США, то есть, администрация сегодняшняя, — не ваши друзья, они не хотят помогать Киеву», — утверждает американский военный.
Табах добавил, что Вашингтон видит в Украине всего лишь «аппендикс СССР» и предпочёл бы, чтобы она вовсе прекратила существовать как отдельное государство.
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