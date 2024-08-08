Подмосковный офтальмолог Редько рассказала, как приучить ребёнка к очкам

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Иногда, чтобы зрительный анализатор сформировался правильно, ребёнку приходится носить выписывает очки. Бояться их не стоит, заявила врач-офтальмолог НИКИ детства Оксана Редько, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
«Зрение у ребенка формируется после рождения. Поэтому важно изначально задать чёткое изображение на сетчатке глаза, чтобы правильно сформировался зрительный анализатор на всю жизнь. Иногда для этого малышу необходимы очки. Не стоит их бояться, передавать страх ребёнку. Важно набраться терпения», – посоветовала врач.По её словам, дети могут жаловаться, что видят через очки хуже. Родители должны проявить настойчивость, быть хитрее или даже придумать поощрение.
«Если в период привыкания снимать очки, это только увеличит время на адаптацию. Отвлекайте ребёнка, увлекайте играми, чтобы он забыл про них. Важно правильно подобрать очки. Оправа должна быть по размеру, чтобы малыш не смотрел поверх линз. Также важна хорошая фиксация очков за ушами, чтобы они не скатывались по переносице», – добавила Редько.Она предупредила, что отказ от ношения очков может привести к тому, что зрение не будет развиваться правильно, и во взрослом возрасте могут появиться проблемы. Кроме того, мышца внутри глаза будет сильно напрягаться. Это приведёт к усталости, головным болям, постоянному желанию надавить на глаза и потереть их.
Читайте также:
В Подмосковье с начала года донорами стали около 46 тыс. человек
В подмосковной деревне Колычево началось строительство ФАПа
В Курскую область прибыли семь бригад скорой помощи из Подмосковья
Лора Луганская