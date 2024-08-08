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Подмосковный офтальмолог Редько рассказала, как приучить ребёнка к очкам

08 августа 2024, 22:56
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Иногда, чтобы зрительный анализатор сформировался правильно, ребёнку приходится носить выписывает очки. Бояться их не стоит, заявила врач-офтальмолог НИКИ детства Оксана Редько, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
«Зрение у ребенка формируется после рождения. Поэтому важно изначально задать чёткое изображение на сетчатке глаза, чтобы правильно сформировался зрительный анализатор на всю жизнь. Иногда для этого малышу необходимы очки. Не стоит их бояться, передавать страх ребёнку. Важно набраться терпения», – посоветовала врач.
По её словам, дети могут жаловаться, что видят через очки хуже. Родители должны проявить настойчивость, быть хитрее или даже придумать поощрение.


«Если в период привыкания снимать очки, это только увеличит время на адаптацию. Отвлекайте ребёнка, увлекайте играми, чтобы он забыл про них. Важно правильно подобрать очки. Оправа должна быть по размеру, чтобы малыш не смотрел поверх линз. Также важна хорошая фиксация очков за ушами, чтобы они не скатывались по переносице», – добавила Редько.
Она предупредила, что отказ от ношения очков может привести к тому, что зрение не будет развиваться правильно, и во взрослом возрасте могут появиться проблемы. Кроме того, мышца внутри глаза будет сильно напрягаться. Это приведёт к усталости, головным болям, постоянному желанию надавить на глаза и потереть их.

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Онищенко объяснил всплеск отравлений в августе
08 августа 2024, 21:21

Фото: iStock/AlexRaths

Академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что всплеск отравлений и кишечных инфекций в августе связан плохой гигиеной потребления фруктов и овощей.
«Это связано с тем, что в потребительской корзине становится много овощей, это хорошо, но их нужно мыть и обеспечивать безопасность продукта с точки зрения микробной загрязненности», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Онищенко.

Ранее сообщалось, что в лагере «Огонёк» в Светлогорске Калининградской области произошло отравление, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СК. Известно, что за медицинской помощью обратились 32 человека, из которых пятеро госпитализированы.

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В лагере «Огонек» в Светлогорске отравились люди
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#здоровье
#инфекция
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Биолог Алексеева назвала самые полезные для сердца ягоды
Биолог Алексеева рекомендовала малину и землянику для здоровья сердца
08 августа 2024, 20:37

Фото: iStock/Yasonya

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева заявила, что наиболее полезными для сердца ягодами являются земляника и малина.
Также она отнесла к полезным голубику и чернику.

«Большинство ягод — черника, голубика, малина, клюква — содержат также витамин C, способствующий укреплению стенок кровеносных сосудов и улучшению их эластичности. Ягоды богаты клетчаткой, которая способствует снижению уровня холестерина и поддержанию нормального давления», — пояснила в беседе с NEWS.ru Алексеева.

Ранее диетолог Кристина Войт заявляла, что подсолнечное масло является весьма полезным продуктом, поскольку содержит почти все витамины группы B и K.

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#здоровье
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«Чесоточный клещ и грибок»: Врач рассказала, что можно подхватить от бумажных купюр
Врач Чиркова: через бумажные деньги передается чесоточный клещ
08 августа 2024, 17:05

Фото: istock/Mikhail Makarenko

Бумажные купюры, которыми мы все еще пользуемся, не взирая на банковские карты и счета, могут быть местом обитания различных видов микроорганизмов, включая вирусы, бактерии и грибки. Именно поэтому врачи рекомендуют тщательно мыть руки после работы с деньгами.
Заведующая центром общественного здоровья и профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» сообщила, что на поверхности денег, особенно старых купюр, могут длительно обитать такие бактерии, как стафилококки, стрептококки, кишечная палочка.

«Они могут вызывать различные заболевания, включая инфекции кожи, дыхательных путей и пищеварительной системы», — объяснила она.

Также, по словам врача, на деньгах могут обитать грибки, которые вызывают аллергические реакции у предрасположенных к этому людей.

«Вирусы, например вирус гриппа, не живут на поверхности денег, но могут передаваться через них, так как остаются на купюрах и монетах некоторое время после того, как их подержит больной человек», — сказала специалист.

Она добавила, что через купюры может передаваться чесоточный клещ.

Однако Ольга Чиркова уверена, что микробы на деньгах не всегда представляют опасность для здоровья. Но если у вас есть открытые раны или ослабленная иммунная система, то лучше избегать контакта с деньгами, чтобы уменьшить риск заражения, заключила эксперт.

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В Курскую область направили медиков из пяти округов Подмосковья
08 августа 2024, 15:40

Фото: Александр Стёпушкин

Семь подмосковных бригад скорой помощи отправили в Курскую область минувшим вечером, медики отправились на помощь курянам из Серпухова, Коломны, Видного, Луховиц и Ступина, передаёт корреспондент Александр Стёпушкин.
«Машины скорой помощи полностью укомплектованы медицинской техникой — взрослыми и детскими реанимационными наборами, дефибрилляторами, аппаратами для искусственной вентиляции лёгких и баллонами с кислородом», — говорится в сообщении.
Бригады врачей также снабдили дополнительными перевязочными материалами, системами для внутривенного введения растворов и самими растворами. Кроме того, всех медиков обеспечили касками и бронежилетами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что одна из подмосковных скоропомощных бригад уже получила задание транспортировать в Москву 70-летнего пациента с огнестрельной раной.

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#подмосковье
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«Смерти и неудачи»: Хирург рассказал, можно ли гарантировать успех пластической операции
Хирург Воздвиженский: при пластических операциях есть смерти и осложнения
08 августа 2024, 14:15

Фото: iStock/Rabizo

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина вновь появилась на публике после девяти операций на нос. На фоне аутоиммунного заболевания у пациентки произошло разрушение тканей. Пластический хирург Казьминой рассказал, что девушка обратилась к нему с отсутствием хрящевого отдела данной части лица.
«Нос был представлен небольшим рубцовым отверстием в средней зоне лица», — сказал он и отметил, что Казьмина до этого делала операции у других врачей, который потерпели неудачу.

Пластическая хирургия стала привычной процедурой в современном обществе. Но, так или иначе, каждый, думающий использовать такие возможности, задумывается о рисках и последствиях. Для этого изучает всевозможную литературу, советуется с выбранными хирургами — тщательно подходит к вопросу, что является, по словам специалистов, целомудренным и правильным.

Доктор медицинских наук, пластический хирург, лауреат государственной премии Иван Воздвиженский в беседе с «Радио 1» сообщил, что тема пластических операций и их влияния на организм человека избита, и на вопрос о безопасности нет однозначного краткого ответа.

«Тут за один раз не ответишь, потому что здесь всегда учитываются индивидуальные особенности каждого человека», — сказал эксперт.

Он также отметил, что в практике врачей бывают неудачные попытки, спрогнозировать которые невозможно.

«Да, есть смерти, есть осложнения, есть неудачи и недоговоренности. Все это есть. Надо быть готовым к тому, что вы едете на машине и можете попасть в аварию независимо от того, что правила соблюдаете или не соблюдаете», — заявил собеседник.

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#больницы
#врачи
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«Брутал или нефункциональный?»: Врач раскрыла тайну преждевременного лысения мужчин
Трихолог Кохас: облысение — признак проблем с тестостероном, а не брутальность
08 августа 2024, 14:15

Фото: iStock/ia_64

Здоровые и красивые волосы украшают не только женщину, но и мужчину. Преждевременная потеря волос для некоторых представителей мужского пола крайне страшна. Причины раннего облысения могут быть разные, но есть ли среди них главные факторы?
Врач-трихолог, основатель Евразийской Трихологической Ассоциации Ольга Кохас в беседе с «Радио 1» заявила, что мнение о том, что мужчины рано лысеют из-за фазы роста волос или стрессовых ситуаций, является ошибочным.

«Здесь момент следующий: волосы преждевременно покидают светлую голову одного из мужчин из-за тестостерона. Многие говорят: я лысый, я брутал, а я иногда смотрю и думаю: 25 лет, мальчик мой, ты так обречен быть нефункциональным. Тут вопрос именно тестостероновой системы. Нужно обращать внимание именно на этот фактор», — объяснила эксперт.

При этом, по врачебным наблюдениям Кохас, мужчины гораздо здоровее женщин, потому проблем с волосами у них меньше.

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#красота
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В Подмосковье с начала года донорами стали около 46 тыс. человек
08 августа 2024, 13:07

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 46 тысяч человек стали донорами крови и её компонентов в Московской области с начала текущего года, при этом 12 тысяч из них впервые сдали донорскую кровь, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Каждый год мы наблюдаем рост числа людей, готовых стать донорами крови и её компонентов. Так, в этом году донорами впервые стали 12 тысяч человек — это на 3,4 тыс. человек больше, чем за такой же период прошлого года», — отметил исполняющий обязанности главврача Московского областного центра крови Глеб Марнов.
Он добавил, что большинство доноров сдают кровь безвозмездно.

В министерстве напомнили, что донорскую кровь можно сдать в Московском областном центре крови, а также в его подразделениях в Орехово-Зуеве, Подольске, Воскресенске и Щёлкове. Кроме того, в Подмосковье регулярно проводятся выездные донорские акции.

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#минздрав мо
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#медицина
#здравоохранение
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В подмосковной деревне Колычево началось строительство ФАПа
08 августа 2024, 11:42

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство фельдшерско-акушерского пункта стартовало в деревне Колычево городского округа Егорьевск, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Подрядчик вышел на объект. В настоящее время строители занимаются устройством фундаментной плиты», — отмечается в сообщении.
Площадь одноэтажного ФАПа будет составлять 200 квадратных метров. В здании предусмотрен кабинет фельдшера, смотровая, кабинет для вакцинации детей и взрослых, процедурный кабинет, стерилизационная комната, палата для более длительного пребывания пациентов и комната для персонала.

Рядом с ФАПом обустроят парковку и проведут озеленение.

Завершить строительство должны в декабре текущего года. ФАП в Колычеве будет обслуживать свыше 1,1 тыс. человек.

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#фап
#егорьевск
#строительство
#здравоохранение
#министерство строительного комплекса мо
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В Курскую область прибыли семь бригад скорой помощи из Подмосковья
08 августа 2024, 11:03

Фото: ТГ-канал Андрея Воробьёва

Семь бригад скорой помощи и 22 врача из Московской области прибыли в Курскую область, медиков сопровождали сотрудники госавтоинспекции. Об этом написал в своём Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Подмосковные медики прибыли Курскую область для оказания помощи местным жителям», — отметил глава региона.
Одна скоропомощная бригада уже получила задание транспортировать в Москву 70-летнего пациента с огнестрельным ранением: его будут лечить в Центральном институте травматологии. Планируется эвакуировать также 50 инвалидов.

Андрей Воробьёв подчеркнул, что в ближайшее время подмосковным врачам в Курске поступят новые задачи.

Ранее губернатор Московской области сообщил, что регион готов принять детей из Курской области, которые вынуждены покинуть дома из-за обострения обстановки в приграничных с Украиной районах.

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