В Подмосковье в 6-й раз состоялся Кубок Александра Овечкина

Фото: Антон Чернов
Кубок Александра Овечкина по хоккею состоялся в шестой раз в Подмосковье. Как сообщил Telegram-канал «ПУЛ Московской области», в мероприятии участвовали дети не старше 12 лет.
«В день финала в Мытищах состоялся и гала-матч легенд хоккея, посмотреть который пришли порядка 6 000 зрителей», — говорится в публикации.Идея создания и проведения турнира принадлежит губернатору МО Андрею Воробьеву. Сильнейшие хоккейные школы собираются в августе ежегодно. Проводится турнир летом, что непривычно для хоккея, однако в другое время Александр Овечкин не может приехать в РФ, поскольку идет сезон в Национальной хоккейной лиге. Овечкин является трехкратным чемпионом мира.
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Никита Кротов