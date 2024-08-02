Кара-Мурза* высказался о санкциях Запада против России

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Владимир Кара-Мурза*, освобожденный в рамках обмена политическими заключенными, назвал санкции Запада против России «несправедливыми и контрпродуктивными». Такое заявление политик сделал в рамках пресс-конференции в Германии.
По его словам, санкции должны быть направлены против не российского народа, а властей страны.
Ранее Кара-Мурза* высказался о своем освобождении, заявив, что не верит в происходящее.
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«Я вижу основной акцент своей деятельности в международной плоскости, чтобы напоминать людям в демократических странах, что Россия и [президент Владимир] Путин это не одно и то же», – отметил политик.
Ранее Кара-Мурза* высказался о своем освобождении, заявив, что не верит в происходящее.
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* признан в РФ иноагентом
Александр Климов