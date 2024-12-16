Карасин призвал с осторожностью отнестись к сообщениям об отправке Асадом валюты в Россию

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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин попросил с осторожностью отнестись к сообщениям Financial Times об отправке Центральным банком Сирии в 2018-2019 годах, когда покинувший пост президент Башар Асад был у власти, нескольких самолетов с миллионами долларов наличными в Москву, сообщило издание «Лента.ру».
«На мой взгляд, то, что это опубликовано в Financial Times, — это классическая операция по внедрению в медийное пространство выгодной версии для того, чтобы манипулировать ею, давать соответствующие оценки, соответствующие трактовки. Все остальное последует», — отметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам.
Григорий Карасин подчеркнул, что необходимо выяснить истинность информации и причину её выпуска в именно в данный момент.
Сенатор выдвинул предположение, что, возможно, публикация направлена непосредственно против Башара Асада и против Москвы.
«Тут комплекс мер может быть интерпретирован. Но пока к ней надо относиться очень осторожно», — уточнил председатель комитета Совета Федерации.
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