Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Короля Великобритании Карла III впервые заметили на публике после слухов о его смерти. Соответствующие фотографии опубликовало онлайн-издание Daily Mail.
Отмечается, что снимки были сделаны утром 19 марта. Короля сфотографировали через стекло автомобиля. Он выходил из Виндзорского замка, затем сел в машину и выехал в лондонскую резиденцию королевской семьи Кларенс-хаус.
Ранее в российских Telegram-каналах распространились слухи о смерти короля из-за онкологического заболевания. Тогда агентство ТАСС направило запрос в Букингемский дворец, где ему ответили, что «король продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами».
26 января 75-летнему Карлу III сделали операцию из-за увеличившейся простаты. Во время этой процедуры у него обнаружили рак, о чём широкая публика узнала в начале февраля. В настоящее время король проходит курс лечения.
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Букингемский дворец: у короля Великобритании Карла III обнаружили рак
Ранее в российских Telegram-каналах распространились слухи о смерти короля из-за онкологического заболевания. Тогда агентство ТАСС направило запрос в Букингемский дворец, где ему ответили, что «король продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами».
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Букингемский дворец: у короля Великобритании Карла III обнаружили рак
Анастасия Чинкова