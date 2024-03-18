Сообщения о смерти короля Великобритании Карла III оказались фейком

Снаряд ВСУ попал в частный дом в селе Никольское Белгородской области при отражении ПВО атаки со стороны Украины. Погибли два человека, в том числе несовершеннолетний молодой человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.