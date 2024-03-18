Сообщения о смерти короля Великобритании Карла III оказались фейком

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий
Российский сегмент интернета накрыла новость о смерти короля Великобритании Карла III. Средства массовой информации и Телеграм-каналы начали распространять информацию, ссылаясь на некий документ, якобы опубликованный Букингемским дворцом.
Разумеется, на сайте Букингемского дворца новости об этом нет. По предварительным данным, причиной вброса стала тяжелая болезнь монарха. Недавно у короля обнаружили онкологию. В 2024 году он был госпитализирован для лечения простаты.
На престол он вступил меньше года назад — Карл был коронован 6 мая 2023 года. Королю Британии на данный момент 75 лет.
Ранее экстрасенс Дарья Миронова допустила ухудшение состояния здоровье Кейт Миддлтон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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На престол он вступил меньше года назад — Карл был коронован 6 мая 2023 года. Королю Британии на данный момент 75 лет.
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Алина Юрчак