Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Такер Карлсон в рамках интервью журналисту и блогеру Рексу Фридману заявил, что президент США Джо Байден и его администрация направили тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев и сорвали стамбульские договоренности с Россией.
По словам Карлсона, политику необходимо был остановить украинского президента Владимира Зеленского и сообщить ему, что Украина не может «прийти к какому-либо соглашению с Россией».
Журналист отметил, что такое решение не поспособствовало победе Украины, а, напротив, создало множество проблем и потерь. Он охарактеризовал такие меры как преступление перед моралью.
В ноябре 2023 года лидер фракции украинской партии «Слуги народа» Давид Арахамия признал, что именно Джонсон саботировал мирное соглашение между Россией и Украиной весной 2022 года.
Читайте также:
Борис Джонсон просил миллион долларов за возможность дать интервью Карлсону
Times: Борис Джонсон заявил, что не срывал переговоры между Россией и Украиной
Арахамия: Россия могла остановить боевые действия ещё весной 2022 года
Журналист отметил, что такое решение не поспособствовало победе Украины, а, напротив, создало множество проблем и потерь. Он охарактеризовал такие меры как преступление перед моралью.
Читайте также:
Борис Джонсон просил миллион долларов за возможность дать интервью Карлсону
Times: Борис Джонсон заявил, что не срывал переговоры между Россией и Украиной
Арахамия: Россия могла остановить боевые действия ещё весной 2022 года
Александр Климов