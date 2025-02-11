Такер Карлсон (Фото: kremlin.ru)
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что на горнолыжном курорте в Альпах находится множество украинцы, которые тратят по миллиону долларов в день. Об этом он говорил во время интервью с подполковником армии США в отставке Дэниелом Дэвисом.
Он рассказал, что на выходных посетил дорогой горнолыжный курорт в Альпах, где у него была запланирована встреча.
Он также заявил, что украинская сторона перепродает половину оружия, которое Киеву поставляют США, мексиканским наркокартелям. По словам Карлсона, это не домыслы, а доказанный факт.
Читайте также:
Зеленский обвинил журналиста Карлсона в «лизании задницы» Путину
Володин призвал расследовать слова Карлсона о покушении на Путина
Журналист Карлсон обвинил Зеленского в продаже Украины
«Весь город полон украинцев. Они заходят в воздушный лабиринт и спускают один миллион долларов за день. И так по всей Европе. Вы видите, что самые богатые люди – украинцы. Деньги наши. Они принадлежат мне, вам и каждому другому американскому налогоплательщику», — возмущенно заявил Карлсон.
Он также заявил, что украинская сторона перепродает половину оружия, которое Киеву поставляют США, мексиканским наркокартелям. По словам Карлсона, это не домыслы, а доказанный факт.
Читайте также:
Зеленский обвинил журналиста Карлсона в «лизании задницы» Путину
Володин призвал расследовать слова Карлсона о покушении на Путина
Журналист Карлсон обвинил Зеленского в продаже Украины
Элина Позднякова