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Такер Карлсон обвинил США в том, что они блокируют переговоры между Россией и Украиной, сообщается в подкасте на YouTube-канале блогера Рекса Фридмана.
Карлсон заявил, что решения американских чиновников являются препятствием для мира на Украине. По его словам, американцы «несут ответственность» за всех невинных людей, так как правительство США не разрешает провести переговоры между Россией и Украиной.
Журналист подчеркнул, что неправильно думать, будто «это борьба между (президентом России Владимиром) Путиным и (лидером Украины Владимиром) Зеленским».
По словам Карлсона, российский президент пытается урегулировать конфликт на Украине.
Ранее американский обозреватель обвинил лидера США Джо Байдена в том, что тот отправил тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев, чтобы разорвать соглашение с Россией.
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Журналист подчеркнул, что неправильно думать, будто «это борьба между (президентом России Владимиром) Путиным и (лидером Украины Владимиром) Зеленским».
«Мы буквально выплачиваем пенсии украинским чиновникам. Не существует украинского правительства, независимого от правительства США», – объяснил репортер.
По словам Карлсона, российский президент пытается урегулировать конфликт на Украине.
Ранее американский обозреватель обвинил лидера США Джо Байдена в том, что тот отправил тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев, чтобы разорвать соглашение с Россией.
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Александр Климов