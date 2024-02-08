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Карлсон объявил дату и время выхода интервью с Путиным

Карлсон: интервью с Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02.00 по Москве
08 февраля 2024, 05:12
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Интервью бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 по московскому времени. Об этом журналист сообщил в своем Instagram*.
7 февраля подобную информацию опубликовал Telegram-канал «Пул № 3», однако официальный анонс был сделан только сейчас.

Карлсон обещал, что беседа с российским лидером будет опубликована без монтажа на его сайте и в соцсети X (ранее известной как Twitter), и все желающие смогут посмотреть интервью бесплатно.


Такера Карлсона заметили в Москве 3 февраля. Тогда в сети появилась его фотография, сделанная в Большом театре. Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Карлсон взял интервью у президента России.

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Расследование по делу о хранении Байденом секретных документов завершили
В США завершили расследование по делу о хранении Байденом секретных документов
08 февраля 2024, 03:16

Фото: сайт Кремля

Специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных документов президентом Джо Байденом, сообщает письмо министра юстиции и генерального прокурора США Меррика Гарланда. Письмо опубликовано на сайте министерства юстиции.
«Спецпрокурор Роберт Хёр завершил свое расследование», — говорится в письме Гарланда, которое адресовано главе судебного комитета палаты представителей Джиму Джордану и сенатору Линдси Грэму.
Ранее Гарланд назначил Хёра на должность специального прокурора для расследования обстоятельств, связанных с обнаружением секретных документов в помещениях, ранее использованных Джо Байденом.

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#зеленский
#байден
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Вучич рассказал, в чем отличие украинцев и россиян в Сербии
Вучич: украинцы в Сербии, в основном поддерживают Путина, в отличие от россиян
07 февраля 2024, 21:28

Фото: istock / OLGA Zhukovskaya

Большая часть проживающих в Сербии украинцев поддерживают президента России Владимира Путина, в отличие от приехавших россиянах. Об этом заявил Президент Сербии Александр Вучич, пишет РИА Новости.

Вучич отметил, что россиян в стране немного, но в основном они против президента Путина.

«Интересно также, что украинцы, которые в Сербии – в основном русскоговорящие, и намного больше настроены в пользу президента Путина. Это небольшое число, около 45-50 тысяч», — заявил Вучич, без уточнения, к кому конкретно относятся эти цифры.
В начале месяца Вучич запросил срочное заседание Совета безопасности ООН из-за действий властей частично признанного государства Косово. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вучич
#сербия
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В Турции заявили о переносе визита Путина в страну
Hurriyet: визит Путина в Турцию отложен на более поздний срок
07 февраля 2024, 20:15

Фото: сайт Кремля

Визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Турцию перенесен на более поздний срок. Причиной этому стали «график выборов в двух странах и занятость». Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.
До этого сообщалось, что российский лидер посетит Турцию 12 февраля. Теперь

По данным источника издания РИА Новости, предварительно было принято решение отложить визит на конец апреля – начало мая.

Ранее стало известно, что Путин согласился дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявила, что причиной этому стала отличающаяся от остальных западных обозревателей позиция. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#новости
#владимир путин
#турция
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Профайлер Давыдов: «К Путину у Карлсона отношение спокойное»
07 февраля 2024, 19:52

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Профайлер Денис Давыдов раскрыл истинное отношение американского журналиста Такера Карлсона к президенту России Владимиру Путину, отметив его спокойный характер.
«К Путину у Карлсона отношение спокойное — без страха или восторга. Американца явно раздражает несвобода, контроль и прослушка телефонов в США. Его слова про самостоятельно оплаченную поездку в Россию — правда, не видно признаков лжи. Карлсон очень хочет, чтобы его зритель научился думать самостоятельно», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Давыдов.

Ранее сообщалось, что американский журналист Такер Карлсон провел интервью с президентом России Владимиром Путиным и уже скоро оно выйдет.

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#сша
#журналист
#интервью
#путин
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Талибы* превратили северо-восток Афганистана в центр ИГИЛ* и «Аль-Каиды»*
На северо-востоке Афганистана возник центр базирования ИГИЛ* и «Аль-Каиды»*
07 февраля 2024, 19:11

Фото: istockphoto/tanyss

Северная афганская провинция Панджшер за последние два года была превращена талибами* в один из главных центров базирования иностранных боевиков-джихадистов в Афганистане, да и в регионе в целом.
С таким заявлением выступил эксперт центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Андрей Серенко. Выбор именно этой провинции для таких целей, очевидно, был не случайным, передаёт телеграм-канал AzFront. Во-первых, талибы* обеспечили базирование боевиков международных террористических организаций в труднодоступных горных районах Афганистана. А также джихадисты используются в качестве живого щита и сил сдерживания антиталибского Сопротивления, которые были очень активны в этой части страны.

Кроме того, именно в провинции Панджшер располагается штаб-квартира обоих сыновей основателя «Аль-Каиды»* Усамы Бен Ладена — Хамзы и Абдуллы. Резиденцию охраняют около 350 боевиков, в основном это чеченцы и арабы. Кроме них, в этой провинции дислоцируются ещё около 400 боевиков ИГИЛ*, являющихся гражданами Таджикистана, заключил эксперт.

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#выбор
#афганистан
#террористы
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Порошенко призвал Зеленского начать «чистку во власти» с себя и своего окружения
07 февраля 2024, 18:16

Фото: РИА Новости/Стрингер

Украинскому президенту Зеленскому следует оставить главнокомандующего ВСУ Залужного в покое. Если «пан Зе» намерен устроить чистку среди представителей политической и военной власти страны, то начать ему нужно начинать с себя и своих ближайших сторонников.
С таким заявлением выступил экс-президент Украины Пётр Порошенко. Выступая с трибуны украинского парламента, депутат Рады и один из самых влиятельных людей Украины практически бросил вызов нынешнему главе государства и призвал сменить власть.

«Необходимо выполнить полную перезагрузку власти, начав с себя и недобитков в своём Офисе. От главкома ВСУ Залужного просто отцепитесь!», — довольно эмоционально высказался политик и бизнесмен.

Политологи отмечают, что настолько резко и прямолинейно против команды комика и президента Зеленского ещё никто не выступал. Общественность и представители политических кругов ждут ответного хода от действующего главы государства.

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#зеленский
#украина
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Член СПЧ Ионов: Журналиста Карлсона в США могут признать иноагентом
Член СПЧ Ионов считает, что в Штатах Карлсона могут признать иноагентом
07 февраля 2024, 17:06

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Американская пропаганда сделает всё возможное для того, чтобы власти имели возможность привлечь журналиста Такера Карлсона за общение с российским лидером Владимиром Путиным. Не исключено, что в его отношении применят закон об иноагентах.
Такое мнение высказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов. По мнению политика и общественника, Карлсон обеспечил себе некоторую «отсрочку» в Федеральном бюро расследований (ФБР) тем, что сразу объявил, что приехал в Россию на собственные средства и не получал никаких денег от Москвы. Если бы журналист не произнёс этих слов, преследование началось бы сразу после публикации анонса поездки, передаёт телеграм-канал Readovka.

Член СПЧ подчеркнул, что в США перестала действовать 1-я поправка к Конституции, которая разрешала людям свободу выбора в политическом, религиозном и любом другом плане. Ионов также рассказал, что американские активисты ведут себя на редкость скрытно и даже с ним предпочитают встречаться строго конфиденциально. Всех представителей СМИ, которые осмеливаются не соглашаться с официальной позицией Белого дома, вызывают на беседы в ФБР, в ходе которых угрожают репрессиями.

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#сша
#журналист
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В Калининграде ответили на заявление польского генерала о «захвате анклава»
В Калининграде считают Балтийский флот надёжной защитой от любой агрессии
07 февраля 2024, 16:21

Фото: PeterHermesFurian/

Бывший заместитель министра обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил о насильственной оккупации Россией Калининграда и намекнул, что неплохо бы Речи Посполитой захватить город. Пресс-секретарь губернатора анклава Дмитрий Лысков напомнил о Балтийском флоте, который надёжно защищает регион и его жителей.
Он также посоветовал польскому вояке внимательнее перечитать учебник истории, где вполне доступным даже для русофобов языке написано, что Калининградская область — это не захваченная территория, а земли, которые достались Советскому Союзу и его преемнице Российской Федерации в соответствие с мирным договором. Спикер областной администрации также добавил, что жителям области абсолютно нечего бояться под защитой двух надёжных союзников России — армии и флота, как, по некоторым данным, выразился российский император Александр III.

В прошлом году власти Варшавы запретили называть упоминать город под русским названием, а использовать только польское наименование Крулевец. Дмитрий Лысков подчеркнул, что власти Калининграда не «бряцают оружием», в отличие от польских соседей, а работают на благо и процветание региона, всеми силами стараются развивать его и сделать жизнь калининградцев лучше.

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#губернатор
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Залужного не было в Раде на презентации проекта об ужесточении мобилизации
Геращенко: Залужного не было в Раде на презентации проекта о мобилизации
07 февраля 2024, 16:12

Фото: iStock/krblokhin

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не присутствовал в Раде во время презентации законопроекта об ужесточении мобилизации. Об этом сообщила парламентарий Ирина Геращенко.
Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект об ужесточении мобилизации. По словам парламентария, проект будет также рассматриваться во втором чтении. Тогда в документ внесут некоторые правки. Гончаренко подчеркнул, что сам он голосовал «против».

«Правительственный законопроект представлял министр обороны Рустем Умеров. Главнокомандующего Залужного в зале не было, хотя офис Владимира Зеленского хотел именно на него перевести презентацию проекта», - написала Геращенко в своем Telegram-канале.

Также, по ее словам, парламентский комитет по нацбезопасности поддержал новый законопроект рассматривался по сокращенной программе, то есть «без вопросов, без ответов, без дискуссии».

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