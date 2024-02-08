Карлсон объявил дату и время выхода интервью с Путиным

Фото: сайт Кремля
Интервью бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 по московскому времени. Об этом журналист сообщил в своем Instagram*.
7 февраля подобную информацию опубликовал Telegram-канал «Пул № 3», однако официальный анонс был сделан только сейчас.
Карлсон обещал, что беседа с российским лидером будет опубликована без монтажа на его сайте и в соцсети X (ранее известной как Twitter), и все желающие смогут посмотреть интервью бесплатно.
Такера Карлсона заметили в Москве 3 февраля. Тогда в сети появилась его фотография, сделанная в Большом театре. Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Карлсон взял интервью у президента России.
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*соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
Карлсон обещал, что беседа с российским лидером будет опубликована без монтажа на его сайте и в соцсети X (ранее известной как Twitter), и все желающие смогут посмотреть интервью бесплатно.
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Песков подтвердил, что Путин дал интервью Такеру Карлсону
*соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
Артем Кузьмин