Трамп рассчитывает на встречу с Путиным

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным «в какой-то момент». Об этом американский лидер сказал журналистам в Белом доме.
«В какой-то момент - да», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.
Журналисты поинтересовались у президента и о том, готов ли он встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. В ответ на это Трамп ответил, что конечно, ведь китайский лидер является для него другом, которого он уважает.
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Иван Мусатов