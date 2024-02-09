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«Нелепо и печально»: Путин о срыве переговоров в Стамбуле

Путин назвал отказ Украины от переговоров в Стамбуле нелепым и печальным
09 февраля 2024, 07:43
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Владимир Путин назвал решение Украины отказаться от переговоров с Россией весной 2022 года в Стамбуле, принятое под влиянием экс-премьера Британии Бориса Джонсона, нелепым и печальным. Об этом глава государства рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Президент России рассказал, что во время переговоров в Стамбуле конфликтующим сторонам получилось договориться по некоторым вопросам, включая и то, что на Украине не будет культивироваться неонацизм. Он также напомнил словах лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии, который заявлял, что Украина была готова подписать мирное соглашение, однако Джонсон, занимающий в то время пост премьера Британии, убедил украинскую делегацию этого не делать и лучше продолжать воевать с Россией.

«Тот факт, что они подчинились требованию либо уговорам мистера Джонсона, кажется очень печальным. Потому что, как сказал господин Арахамия, мы могли бы остановить эти боевые действия еще полтора года назад, но британцы нас уговорили, и мы отказались. Ну и где сейчас мистер Джонсон? А война продолжается», — сказал Путин.


При этом он отметил, что и сам не понимает, почему Джонсон тогда посоветовал Украине отказаться от переговоров.

Напомним, американский журналист Такер Карлсон взял интервью у Путина. Оно уже опубликовано на сайте Кремля.

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«Презрение и омерзение»: Медведев прокомментировал назначение Сырского главкомом ВСУ
Медведев: при взгляде на биографию главкома ВСУ Сырского чувствуешь омерзение
09 февраля 2024, 08:54

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что биография нового главкома ВСУ Александра Сырского вызывает чувство омерзения: он был русским офицером, а стал предателем.
«Глядя на биографию нового главкома ВСУ Сырского, испытываешь чувство ненависти, презрения и омерзения. Омерзение к человеку, который был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что также испытывает чувство ненависти к тем, кто повлиял на развал Советского Союза, после чего исчезла огромная страна, а также миллионы людей были обречены на страдания и смерть.

Медведев также отметил, что презрения достойны те страны, которые маниакально стравливают народы России и Украины, то есть единый русский народ, к новой гражданской войне.
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#telegram
#всу
#медведев
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Минувшей ночью ПВО сбили 19 украинских беспилотников над территорией России
В Минобороны сообщили об уничтожении 19 беспилотников над территорией России
09 февраля 2024, 08:33

Фото: iStock/rancho_runner

Минувшей ночью над территорией России было сбито и перехвачено 19 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 19 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Таким образом, средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено два беспилотника над Курской областью, пять – над Брянской и четыре над Орловской областями. Еще два вражеских дрона уничтожили в Краснодарском крае и шесть – над акваторией Черного моря.

Ранее стало известно, что 9 февраля беспилотный летательный аппарат атаковал Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Инцидент произошел около 2:00 в пятницу, 9 февраля, дрон упал на территории предприятия. После этого произошел взрыв и начался пожар, но, по предварительным данным, пострадавших нет. Уже к 3 часам ночи открытое горение было ликвидировано службами завода.

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«Мясник и груз 200»: стало известно, как Сырского называют в ВСУ
Politico: нового главкома ВСУ Сырского называют «мясник» и «генерал 200»
09 февраля 2024, 07:18

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские военные называют нового главкома ВСУ Александра Сырского «мясник» и «генерал 200» из-за огромных потерь, к которым привели его приказы. Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на собственные источники.
Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность Главнокомандующего Вооруженными Силами страны генерал-полковника Александра Сырского. Таким образом, отставка Валерия Залужного все-таки состоялась.

«Украинские войска дали Сырскому ужасное прозвище: "мясник"», - говорится в статье.

При этом второй источник издания, капитан ВСУ, подтвердил данную информацию и добавил, что у Сырского есть и другое прозвище. Его называют «генерал 200» в честь «груза 200», так обозначают погибших военных. Он также считает назначение Сырского на пост главкома Сырского очень плохим решением.

Таким образом, издание отмечает, что среди рядовых военных ВСУ новый главком не имеет популярности. Он считается командующим, который спокойно отправляет на смерть солдат и также известен тем, что повел украинские войска в «мясорубку» в Артемовске.
При этом, что дальше будет делать Залужный, пока не известно, заключает автор статьи.

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#президент
#страны
#владимир зеленский
#всу
#солдат
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Путин: Нам не о чем разговаривать с Байденом
Путин рассказал почему нет переговоров с Байденом
09 февраля 2024, 02:45

Kremlin.ru

Такер Карлсон в ходе интервью с президентом России Владимиром Путиным не смог пройти мимо темы их взаимоотношений с президентом США Джоном Байденом.
Владимир Путин уточнил, что причиной отсутствия дипломатической активности между двумя странами на международном уровне является однозначно позиция США по Украине.

"Чего мне ему звонить? О чем говорить или о чем упрашивать? "Вы собираетесь поставить такое-то оружие на Украину? Ой, боюсь-боюсь, пожалуйста, не поставляйте". О чем говорить-то?"

Тема Специальной Военной Операции стала ключевой, в обсуждении между Карлсоном и Путиным.
#сша
#оружие
#владимир путин
#операции
#интервью
#украина
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Зеленский рассказал об ожиданиях от нового главкома ВСУ
Зеленский заявил, что ждет от главкома ВСУ Сырского нового подхода к мобилизации
08 февраля 2024, 21:22

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского нового подхода к мобилизации и ротации военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости.

Вечером 8 февраля глава киевского режима сообщил о встрече с бывшим главкомом украинской армией Валерием Залужным. Он выразил ему благодарность «за два года защиты» страны и обсудил необходимое обновление ВСУ. Позже министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил сведения об отставке главкома ВСУ, сообщив о назначении на этот пост генерал-полковника Александра Сырского.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал четыре причины смены главкома ВСУ с Залужного на Сырского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#президент
#пост
#страны
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#новости
#всу
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Из украинского плена вернулись сто российских военнослужащих
Минобороны: Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «100 на 100»
08 февраля 2024, 20:33

Фото: istock / Prostock-Studio

Россия и Украина обменялись военнопленным по формуле 100 на 100. Об этом информирует Министерство обороны РФ в Телеграм-канале.

По данным ведомства, военнослужащие российской армии вернулись с подконтрольной Киеву территории 8 февраля после переговоров. Самолетами ВКС России освобожденные солдаты будут доставлены в Москву, где будут проходить лечение и реабилитацию. Бойцам также окажут всю необходимую психологическую помощь.

В оборонном ведомстве отметили, что посредническое участие гуманитарного характера в обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты. Предыдущий обмен пленными российскими и украинскими военнослужащими состоялся 31 января. Тогда в РФ вернулись 195 бойцов. Столько же пленных передали Украине.

Ранее первая пленная женщина-боец ВСУ рассказала, как ее спасли российские солдаты. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#украина
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#солдаты
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#плен
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ВСУ осуществили неудачную попытку атаки Белгорода
МО: ПВО сбили 8 снарядов РСЗО «Ураган» на подлёте к Белгороду
08 февраля 2024, 18:40

Фото: iStock/e-crow

Российские системы ПВО пресекли попытку атаки ВСУ на Белгородскую область, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Около 17.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористический удар по территории Российской Федерации с применением восьми снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» и четырех снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха»», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В Министерстве обороны также уточнили, что атака Белгородской области была пресечена при помощи дежурных систем противовоздушной обороны.

Напомним, эта не первая атака региона со стороны ВСУ за сегодняшний день. Ранее стало известно, что при помощи «Ольхи» украинская армия открыла огонь по Шебекино. В результате, четыре мирных жителя получили ранения. Один мужчина был госпитализирован в больницу в тяжёлом состоянии.

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«Полный разгром»: На Украине признали необходимость скорейшего перемирия
«Страна.ua»: Украине необходимо срочное перемирие, иначе её ждёт полный разгром
08 февраля 2024, 18:21

Фото: iStock/JARAMA

Если Украина в срочном порядке не пойдёт на перемирие с Россией – её ждёт полный разгром, об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
«Продолжение войны порождает риск полного разгрома Украины, в случае неблагоприятного развития событий на фронте. Со всеми вытекающими отсюда последствиями», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

В украинской газете отметили, что Киеву требуется срочное перемирие, поскольку Вооружённые силы Украины испытывают острую нехватку как в лично составе, так и в технике и боеприпасах.

Журналист отметил, что помимо отсутствия помощи от главного союзника Киева — США, с объёмами необходимой Украине поддержки перестали справляться и в Европе.

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#всу
#сво
#боеприпасы
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«Он вернулся»: Германия может остаться единственным спонсором Украины
Politico: Германия может столкнуться с худшим сценарием в помощи Украине
08 февраля 2024, 17:02

Фото: iStock/Bohdana Pasichniuk

Во время своего визита в Соединённые Штаты канцлер ФРГ Олаф Шольц может обнаружить, что Германия останется единственным спонсором Украины, об этом пишет Politico.
«Во время визита в Вашингтон на этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц, скорее всего, обнаружит, что Дональд Трамп уже вернулся. По крайней мере, с точки зрения американской политики в отношении худшего стратегического кошмара Европы на Украине», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

Напомним, ранее главным союзником Киева были Соединённые Штаты Америки, однако, в декабре 2023 года Пентагон заявил, что может отправить ВСУ последний транш военной помощи. 8 февраля стало известно, что американский Сенат отклонил законопроект, в котором предлагалось выделить на помощь Киеву более 60 миллиардов долларов.

Теперь же, если Вашингтон оставит место «главного спонсора» ВСУ, его придётся занять Берлину.

«Сбывается самый мрачный сценарий немцев», — отметили в Politico.

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#германия
#всу
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