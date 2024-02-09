«Нелепо и печально»: Путин о срыве переговоров в Стамбуле

Фото: сайт Кремля
Президент Владимир Путин назвал решение Украины отказаться от переговоров с Россией весной 2022 года в Стамбуле, принятое под влиянием экс-премьера Британии Бориса Джонсона, нелепым и печальным. Об этом глава государства рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Президент России рассказал, что во время переговоров в Стамбуле конфликтующим сторонам получилось договориться по некоторым вопросам, включая и то, что на Украине не будет культивироваться неонацизм. Он также напомнил словах лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии, который заявлял, что Украина была готова подписать мирное соглашение, однако Джонсон, занимающий в то время пост премьера Британии, убедил украинскую делегацию этого не делать и лучше продолжать воевать с Россией.
При этом он отметил, что и сам не понимает, почему Джонсон тогда посоветовал Украине отказаться от переговоров.
Напомним, американский журналист Такер Карлсон взял интервью у Путина. Оно уже опубликовано на сайте Кремля.
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«Тот факт, что они подчинились требованию либо уговорам мистера Джонсона, кажется очень печальным. Потому что, как сказал господин Арахамия, мы могли бы остановить эти боевые действия еще полтора года назад, но британцы нас уговорили, и мы отказались. Ну и где сейчас мистер Джонсон? А война продолжается», — сказал Путин.
Напомним, американский журналист Такер Карлсон взял интервью у Путина. Оно уже опубликовано на сайте Кремля.
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Элина Позднякова