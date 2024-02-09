«Нелепо и печально»: Путин о срыве переговоров в Стамбуле

«Глядя на биографию нового главкома ВСУ Сырского, испытываешь чувство ненависти, презрения и омерзения. Омерзение к человеку, который был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что также испытывает чувство ненависти к тем, кто повлиял на развал Советского Союза, после чего исчезла огромная страна, а также миллионы людей были обречены на страдания и смерть.Медведев также отметил, что презрения достойны те страны, которые маниакально стравливают народы России и Украины, то есть единый русский народ, к новой гражданской войне.