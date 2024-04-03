Картаполов объяснил влиянием кокаина слова Зеленского о мобилизации в РФ

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что в России готовится новая волна мобилизации, вызвана влиянием кокаина. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет Shot.
По его словам, система укомплектования армии в России налажена и в настоящее время не требуется дополнительного призыва.
Прежде вероятность проведения новой волны мобилизации в РФ исключил член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулёв. Он заявил, что в ВС РФ достаточно добровольцев, которые продолжают заключать контракты с Минобороны.
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«Кокаин — страшная сила, понимаете. У него явные проблемы с восприятием реальности», — отреагировал на слова Зеленского парламентарий.
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Анастасия Хохлова