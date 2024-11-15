Каспийская флотилия пополнится кораблями с новой системой вооружения

Александр Моисеев (Фото: РИА Новости/Павел Львов)
Каспийская флотилия продолжит пополняться новыми кораблями и вооружением для обеспечения безопасности на южных морских рубежах, сообщил ТАСС главком ВМФ адмирал Александр Моисеев в честь 302-й годовщины флотилии.
«В ближнесрочной перспективе продолжится оснащение Каспийской флотилии новыми кораблями и новыми системами вооружений, что позволит флотилии выполнять все свои функции на должном уровне», — отметил Моисеев.Он также подчеркнул, что развитие авиационной и береговой составляющей флотилии направлено на исключение любых морских угроз.
Сегодня Каспийская флотилия располагает новейшими кораблями с высокоточным оружием, готовыми выполнять сложные задачи. Важная роль также отведена созданию самодостаточной системы базирования и укреплению береговой инфраструктуры.
Флотилия продемонстрировала высокий профессионализм во время учений «Океан-2024», где участвовали десятки боевых единиц.
Каспийская флотилия была основана 15 ноября 1722 года по указу Петра I, а её главная база с 2020 года находится в Каспийске.
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Мария Моисеева