Появились новые доказательства причастности США к подрыву «Северных потоков»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о словах капитана датского порта, который видел военные корабли США у берегов Дании незадолго до подрыва «Северных потоков». Об этом она написала в своем телеграм-канале. По ее словам, капитана заставили молчать на долгие годы.
Речь идет о расследовании датских журналистов, опубликованное 26 сентября, в котором капитан островного порта Кристиансе Йон Анкер Нильсен заявил, что «последние два года его заставляли молчать о том, что он видел накануне подрыва» американские военные корабли с выключенными транспондерами.
Она также спросила, опрашивали ли этого свидетеля следователи из Дании, Швеции и Германии.
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«Вдумайтесь: меньше чем за неделю до взрыва американский военный флот тайно (с выключенными транспондерами) орудовал в исключительной экономической зоне Дании. И все это время об этом знал несчастный капитан небольшого датского порта, но ему заткнули рот на долгие годы», — написала Захарова.
Она также спросила, опрашивали ли этого свидетеля следователи из Дании, Швеции и Германии.
«Или там так зацепились за версию о польско-украинском водолазе «Владимире З.», что все в нее не укладывающееся решили вычеркнуть?», — иронично предположила дипломат.Читайте также:
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Данил Пономарев