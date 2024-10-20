Стало известно о «смене прописки» Черноморского флота

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Черноморский флот России был вынужден «сменить прописку». Об этом сообщил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.
Отмечается, что во время беседы с журналистами он обсудил обстановку в зоне проведения спецоперации и затронул тему атак ВСУ с использованием беспилотников. По его словам, Черноморскому флоту пришлось, по сути, сменить свою прописку, поскольку большие корабли стали частыми мишенями для украинских безэкипажных катеров.
Ранее, 15 октября, военэкперт Саттон сообщал, что Черноморский флот покинул Новороссийск. До этого город со стороны Чёрного моря атаковали безэкипажные катеры ВСУ.
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Новороссийск атаковали украинские безэкипажные катеры
Анастасия Чинкова