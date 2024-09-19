Мощнейшее оружие России готово к бою: заявление главкома ВМФ

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Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев высоко оценил готовность к применению мощнейшего оружия Тихоокеанского флота (ТОФ).
По его словам, вооружение 25-й дивизии подводных лодок находится на крайне высоком уровне готовности, передает РИА Новости.
Моисеев подчеркнул надежность и современность техники, отметив, что российские корабли оснащены передовыми системами вооружения, которые обеспечивают безопасность страны. Адмирал также сообщил о предстоящих испытаниях атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов», которые начнутся этой осенью.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы России впервые использовали беспилотники-носители, или так называемые «дроны-авианосцы», в ходе специальной военной операции (СВО). По данным журналистов издания Forbes, беспилотники этого типа несут на борту другие дроны, в частности FPV-дроны, которые затем используются для атак на противника.
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Моисеев подчеркнул надежность и современность техники, отметив, что российские корабли оснащены передовыми системами вооружения, которые обеспечивают безопасность страны. Адмирал также сообщил о предстоящих испытаниях атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов», которые начнутся этой осенью.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы России впервые использовали беспилотники-носители, или так называемые «дроны-авианосцы», в ходе специальной военной операции (СВО). По данным журналистов издания Forbes, беспилотники этого типа несут на борту другие дроны, в частности FPV-дроны, которые затем используются для атак на противника.
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Елена Перлова