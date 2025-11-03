Катар пригрозил остановить поставки СПГ в Европу

03 ноября 2025, 14:31

Катар предупредил Европу, что может остановить поставки СПГ из-за директивы ЕС

Фото: iStock/undefined

Катар может приостановить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, если Евросоюз не поменяет некоторые из аспектов своей экологической политики. Об этом заявил министр по вопросам энергетики Катара и гендиректор Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби, пишет ТАСС.





Министр подчеркнул, что без смягчения или отмены европейских стандартов ESG это неизбежно. По его мнению, достичь нулевого уровня выбросов не представляется возможным.





«Если Европа на самом деле не рассмотрит, как они могут смягчить или отменить CSDDD, а по-прежнему будет взимать штраф в размере 5% от общего мирового оборота в сфере энергетики, мы не будем поставлять СПГ в Европу, это точно», — добавил он.