В Европе заявили, что третья мировая может начаться с Калининграда
Калининград может стать эпицентром нового ракетного кризиса. Подробности сообщает французское издание AgoraVox.
Военно-морская блокада города со стороны Североатлантического альянса способна спровоцировать третью мировую.
«Если НАТО попытается закрыть доступ Калининграда к Балтийскому морю, это может повторить ракетный кризис Кеннеди-Хрущёва (октябрь 1962 года), эпицентром которого был Калининград», — сказано в сообщении издания.Публикация отмечает, что на фоне возвращения холодных отношений между Россией и США и выхода Вашингтона из Договора о РСМД, нельзя исключать начало глобального военного конфликта.
Ранее в Британии испугались «российской угрозы» и призвали вкладываться в оборону.