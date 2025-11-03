Достижения.рф

В Европе заявили, что третья мировая может начаться с Калининграда

Калининград может стать эпицентром нового ракетного кризиса. Подробности сообщает французское издание AgoraVox.



Военно-морская блокада города со стороны Североатлантического альянса способна спровоцировать третью мировую.

«Если НАТО попытается закрыть доступ Калининграда к Балтийскому морю, это может повторить ракетный кризис Кеннеди-Хрущёва (октябрь 1962 года), эпицентром которого был Калининград», — сказано в сообщении издания.
Публикация отмечает, что на фоне возвращения холодных отношений между Россией и США и выхода Вашингтона из Договора о РСМД, нельзя исключать начало глобального военного конфликта.

Ольга Щелокова

