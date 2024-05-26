Подполье: ВС РФ ударили по аэродрому ВСУ, который готовился принять F-16

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Российские силы нанесли удар по аэродрому ВСУ, который готовился принять истребители F-16, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
В ночь на 26 мая украинские телеканалы сообщили о серии взрывов в городе Староконстантинов. Позже уточнялось, что населённый пункт оказался обесточенным. Также стало известно, что аэродром Староконстантинова готовился принять истребители F-16, которые западные союзники передали в помощь Вооружённым силам Украины.
Лебедев также уточнил, что обучение украинских новобранцев проходит под руководством западных инструкторов.
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«Ещё один из ударов был в направлении Староконстантиновского полигона, где, по данным Сопротивления, находится иностранная военная техника и производится обучение работы с ней мобилизованных украинских граждан», — подчеркнул собеседник агентства.
Лебедев также уточнил, что обучение украинских новобранцев проходит под руководством западных инструкторов.
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Евгения Парфентьева