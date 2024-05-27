Полковник заявил о прорыве ВС России на купянском направлении

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Полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин, располагающийся в Белгородской области, заявил, что Вооруженные силу Украины (ВСУ) оголили фронт на купянском направлении, перебросив войска на север. Это позволило российским бойцам совершить прорыв, передает URA.RU.
«Мы этим воспользовались и наращиваем усилия. В частности, освободили Ивановку и село Берестовое. Фронт оживился. Противник несет потери», – заявил Алехин.
По его словам, освобождение этих населенных пунктов поможет российской армии занять стратегически важные территории.
Ранее председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные прорвали оборону украинской армии в районе Запорожья. По его словам, бои на пологовско-гуляйпольском участке линии фронта усилились.
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Александр Климов