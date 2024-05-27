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Тайвань зафиксировал приближение десятков летательный аппаратов и кораблей Китая

27 мая 2024, 05:41
Фото: iStock/Dovapi

Фото: iStock/Dovapi

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки 21 летальный аппарат и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая, приблизившихся к острову в течение дня. Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства обороны страны.
Также были замечены четыре корабля морской полиции КНР.

Отмечается, что десять летальных аппаратов вошли в опознвательную зону противовоздушной обороны (ПВО) на юго-западе и юго-востоке острова. В ответ тайваньские военные развернули самолеты, корабли и наземные зенитно-ракетные комплексы для отслеживания целей.



Ранее официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что правительство Тайваня играет с огнем и приближается к рубежам опасной войны из-за открытой пропаганды «теории двух государств», подразумевающей независимость острова.

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Sky News Australia: с помощью БРИКС РФ и КНР укрепят отношения с Глобальным Югом
27 мая 2024, 04:59

Фото: iStock/btgbtg

Мероприятия БРИКС и ШОС в 2024 году позволят России и Китаю укрепить отношения с Глобальным Югом, сообщается в материале Sky News Australia.
«Эта их программа получит дальнейшее развитие во время саммитов ШОС и принявшей новых членов БРИКС позднее в этом году», – говорится в статье.

По мнению автора статьи, Россия и Китай никогда не будут прибегать к политическому или экономическому давлению для укрепления отношений со странами глобального Юга. Следует отметить, что такая политика выгодно отличает страну от США и их союзников.

В статье также говорится, что Запад постепенно теряет свое влияние в мире. По мнению авторов, взаимовыгодное сотрудничество России, Китая и стран Глобального Юга способствует формированию альтернативных центров силы в новом многополярном мире.

Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что президент России Владимир Путин вдохновил страны глобального Юга, бросив вызов НАТО и подорвав легитимность идеологического превосходства Запада.

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Зеленского раскритиковали после решения по саммиту в Швейцарии
27 мая 2024, 04:01

Решение Владимира Зеленского вынести на обсуждение только пункта его «формулы мира лишает саммит его значения, заявил украинский аналитик Андрей Ермолаев в эфире YouTube-канале «Вышка».
Ранее Зеленский заявил, что Украина планирует предоставить на швейцарском саммит только три пункта «формулы мира» из десяти.

«По факту мы видим, что уже нет формулы (мира Зеленского), есть три пункта. Вы что, смеетесь, это что, издевательство? А следующие три пункта, когда, через полгода? А все десять пунктов когда вы будете обсуждать?» – посетовал Ермолаев.

По его словам, Зеленский превращает саммит в Украине в карнавал. Аналитики отмечает, что тот факт, что Киеву пришлось просить Швейцарию о проведении «мирной конференции», говорит об остывании интереса всего мира к Украине.

Ранее сообщалось, что США приняли решение принять участие в швейцарской конференции по урегулированию конфликта на Украине, которая состоится 6 мая. Однако пока неясно, кто именно и в каком состоянии приедет на встречу от американских властей.

Напомним, саммит мира по Украине запланирован на 15-16 июня в Швейцарии. Россия на него не была приглашена.

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Венгрия назвала последствия «военного психоза» ЕС
Орбан: «военный психоз» ЕС может привести к третьей мировой войне
27 мая 2024, 03:42

Фото: Сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил последствия «военного психоза» Европейского Союза в интервью YouTube-каналу Patrióta.
По его мнению, нынешний процесс через годы может стать началом третьей мировой войны.

«Нельзя исключать, что если дела пойдут плохо и мы не сможем контролировать развившийся в Брюсселе военный психоз, то история этих лет также будет эпизодом первых лет большой мировой войны», – отметил политик.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что третья мировая война может разразиться в течение 5 месяцев, оставшихся до выборов в стране. В своем обращении к сторонникам в Миннесоте политик подчеркнул, что мощь современного оружия пугает.

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#сша
#оружие
#евросоюз
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КНДР предупредила Японию о запуске спутника
КНДР предупредила Японию о планах запуска спутника с 27 мая по 4 июня
27 мая 2024, 03:30

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Северная Корея предупредила Японию о планах запуска спутника c 27 мая по 4 июня, передает РИА Новости.
Районы, отмеченные КНДР как зоны предположительного падения ступеней ракеты, находятся вне пределов исключительной экономической зоны Японии. Одна из них находится у восточного побережья Филиппин в Тихом океане, две – в Желтом море, у западного побережья Корейского полуострова.

Ранее сообщалось, что северокорейские военные готовы принять ответные военные меры на провокации Южной Кореи и США, угрожающие суверенитету КНДР.

Заместитель министра обороны страны Ким Ган Ир подчеркнул, что ВВС США и «марионеточная Республика Корея» в настоящее время ведут воздушную разведку на уровне, выходящем за рамки военного положения.

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#ракета
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В Израиле заявили о ликвидации главы штаба ХАМАС на Западном берегу
27 мая 2024, 02:49

Фото: iStock/Stadtratte

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации главы штаб-квартиры палестинского движения ХАМАС на Западном берегу в результате авиаудара в северо-западной части города Рафах в секторе Газа, говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.
«Ранее этим вечером авиация Израиля… ликвидировала террориста Ясина Рабию, командующего ХАМАС в Иудее и Самарии», – сказано в сообщении.

Уточняется, что Рабия руководил всей деятельностью ХАМАС на Западном берегу.

Ранее в ЕС заявили, что Израиль должен обеспечить безопасность мирных жителей в городе Рафах. По его мнению, операция Армии обороны Израиля усугубит серьезный гуманитарный кризис.

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#хамас
#сектор газа
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#израиль
#ес
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Нынешний президент Литвы переизбран на новый срок
Нынешний президент Литвы Науседа одержал победу во втором туре выборов с 74,43%
27 мая 2024, 02:23

Фото: iStock/NejauPhoto

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа был переизбран на новый срок во втором туре выборов, набрав 74,43 процента голосов, передает Главная избирательная комиссия (ГИК) страны.
Соперником нынешнего главы государства была премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Она набрала 24,06 процента голосов.

По информации ГИК, за Науседу проголосовали 36,59% избирателей. При этом президент победил во всех 60 округах Литвы.

Ранее агентство Bloomberg писало, что бывшие страны социалистического блока, присоединившиеся к Европейскому Союзу после распада Советского Союза, в ближайшем будущем превзойдут по уровню жизни южноевропейские государства.

Таким образом, Словения, Польша и Литва могут стать лидерами Европейского Союза к 2029 году. Когда они присоединились к организации в 2004 году, разрыв в уровне жизни был почти в 2 раза.

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#литва
#президент
#выборы
#голосование
#евросоюз
#словения
#польша
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В ЕС признали расплывчатость формулировок санкций против российских СМИ
27 мая 2024, 01:58

Фото: iStock/designer491

Формулировки новых санкций Европейского Союза в отношении российских СМИ расплывчата, что позволяет каждому государству-члену интерпретировать их по-своему, сообщают «Известия» со ссылкой на Европейскую комиссию (ЕК).
Отмечается, что 17 мая ЕС ввел санкции в отношении «Известий», «РИА Новости» и «Российской газеты». В ЕК заявили, что «область применения этого положения выходит за рамки простого телевещания».

«Под ним следует понимать передачу, распространение или рассылку любого типа контента в самом широком смысле (длинные видеоролики, короткие видеофрагменты, новости, радио и так далее) среди аудитории в ЕС независимо от средств передачи, распространения или рассылки», – объяснил представитель внешнеполитической службы Петер Стано.

Подчеркивается, что журналисты подсанкционных изданий могут оставаться в Европейском Союзе и осуществлять деятельность: снимать фото и видео, брать интервью и получать комментарии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, продлевающий санкции в отношении российских СМИ на 10 лет. В санкционный список попали такие телеканалы, как ТНТ, ОТР, Первый канал, «НТВ-Плюс», «Звезда» и РЕН ТВ. Также были продлены санкции против газеты «Московский комсомолец» и МИЦ »Известия».

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#евросоюз
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Парламент Грузии планирует запустить процедуру преодоления президентского вето
Парламент Грузии 27 мая примет меры для преодоления президентского вето
27 мая 2024, 01:51

Фото: iStock/EvaL

Парламент Грузии планирует в понедельник, 27 мая, начать процедуру, чтобы преодолеть вето, наложенное президентом Саломе Зурабишвили на закон об иностранных агентах, сообщила пресс-служба правительства.
Отмечается, что соответствующе заседание запланировано на 8:00 по московскому времени. Вето сначала будет изучено комитетом по юридическим вопросам. В случае одобрения преодоления делегаты проголосуют во вторник, 28 мая.

Ранее власти США объявили о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией в связи с законом об иностранных агентах.

Парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в третьем чтении 14 мая. За него проголосовали 84 депутата, против – 30 депутатов.

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#грузия
#законопроект
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#иностранный агент
#сотрудничество
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Евродепутат обвинил США в лицемерии
Евродепутат Жувен: украинский конфликт – выгодный для США бизнес
27 мая 2024, 01:45

Фото: iStock/rarrarorro

Евродепутат от Франции Эрве Жувен в интервью «Известиям» обвинил США в лицемерии.
По его словам, конфликт на Украине для США стал «очень выгодным бизнесом, чего не скажешь о Европейском Союзе». Он подчеркнул, что все усилия Запада должны быть направлены на поиск мирных решений.

«Меня пугают некоторые плохо выверенные высказывания, а также некоторые наши действия на Украине. В частности, наличие там инструкторов, в отношении которых не всегда понятно, что отличает их от солдат, участвующих в военных операциях», – сказал он.

Депутат также выразил обеспокоенность тем, что Европа, включая Францию, будет втянута в постепенную эскалацию, которая может привести к наихудшим последствиям.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал Европейский Союз за его участие в конфликте на Украине. Политик сказал, что не видит большей безответственности, чем европейская, и что он будет вовлечен в конфликт, не рассчитав, чего это будет стоить.

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#европа
#франция
#украина
#сша
#виктор орбан
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