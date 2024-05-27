Тайвань зафиксировал приближение десятков летательный аппаратов и кораблей Китая

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Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки 21 летальный аппарат и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая, приблизившихся к острову в течение дня. Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства обороны страны.
Также были замечены четыре корабля морской полиции КНР.
Отмечается, что десять летальных аппаратов вошли в опознвательную зону противовоздушной обороны (ПВО) на юго-западе и юго-востоке острова. В ответ тайваньские военные развернули самолеты, корабли и наземные зенитно-ракетные комплексы для отслеживания целей.
Ранее официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что правительство Тайваня играет с огнем и приближается к рубежам опасной войны из-за открытой пропаганды «теории двух государств», подразумевающей независимость острова.
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Отмечается, что десять летальных аппаратов вошли в опознвательную зону противовоздушной обороны (ПВО) на юго-западе и юго-востоке острова. В ответ тайваньские военные развернули самолеты, корабли и наземные зенитно-ракетные комплексы для отслеживания целей.
Ранее официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что правительство Тайваня играет с огнем и приближается к рубежам опасной войны из-за открытой пропаганды «теории двух государств», подразумевающей независимость острова.
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Александр Климов