«Катитесь в ад»: Трамп обратился к помилованным Байденом преступникам

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Избранный президент США Дональд Трамп в своем рождественском поздравлении припомнил действующему американскому лидеру Джо Байдену смягчение приговора в отношении 37 заключенных. Он пожелал им «катиться в ад».
Ранее Белый дом сообщил, что пока ещё действующий президент США Джозеф Байден смягчил наказание для 37 из 40 преступников, приговорённых к смертной казни на федеральном уровне. Он заменил приговор на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.
В своей социальной сети будущий американский лидер подверг едкой критике «сонного Джо Байдена», пожалевшего «самых жестоких преступников», убивавших, насиловавших и грабивших, но, как ни удивительно, получивших помилование. Избранный президент отказался желать им весёлого Рождества, как это принято, и посоветовал отправляться в ад.
Трамп также поздравил с христианским праздником своих коллег-соперников из Демократической партии, назвав их «сумасшедшими радикально-левыми» политиками.
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В своей социальной сети будущий американский лидер подверг едкой критике «сонного Джо Байдена», пожалевшего «самых жестоких преступников», убивавших, насиловавших и грабивших, но, как ни удивительно, получивших помилование. Избранный президент отказался желать им весёлого Рождества, как это принято, и посоветовал отправляться в ад.
Трамп также поздравил с христианским праздником своих коллег-соперников из Демократической партии, назвав их «сумасшедшими радикально-левыми» политиками.
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Александр Бойцов