«Катитесь в ад»: Трамп обратился к помилованным Байденом преступникам

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Европе нельзя прощать случай с тонущими российскими моряками с судна «Урса Майор», которых отказалось принимать на борт судно Oslo Carrier 3 под флагом Норвегии. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.