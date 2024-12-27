Трамп всерьез претендует на Канаду, Гренландию и Мексику — политолог Васильев

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С возвращением в Белый дом бывшего и будущего президента США Дональда Трампа может начаться большой передел границ государств. Такое мнение высказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.
Так он в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявления будущего американского лидера о желании присоединить к Соединённым Штатам Канаду, Мексику, Гренландию, а также установить контроль над Панамским каналом.
По словам эксперта, мир постепенно приходит в движение, а господство провозглашённой в начале 1990-х неолиберальной глобализации сходит на нет. Именно отсюда желание Трампа обозначить зону влияния США.
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По словам эксперта, мир постепенно приходит в движение, а господство провозглашённой в начале 1990-х неолиберальной глобализации сходит на нет. Именно отсюда желание Трампа обозначить зону влияния США.
«Если сегодня Америка может изменять границы, получается, мы тоже. А что, распад СССР — это разве навсегда, что ли?» — задался вопросом Васильев.По мнению политолога, любые границы могут быть «подвинуты». Он допустил, что Вашингтон присоединит новые территории уже после окончания президентского срока Трампа, дело могут закончить его последователи. При этом России следует оставаться, как говорят, «в тренде», заключил эксперт.
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Александр Бойцов