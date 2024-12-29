Состоялась инаугурация нового президента Грузии Михаила Кавелашвили

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Новый президент Грузии Михаил Кавелашвили прошел процедуру инаугурации в воскресенье, 29 декабря. Политик произнес торжественную клятву, а затем прозвучал гимн страны. На произошедшее уже отреагировала бывший грузинский лидер Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекли сегодня.
«Я покидаю резиденцию и уношу с собой легитимность. Там, где нет народа, нет легитимности. Я выйду к вам и буду вместе с вами», — сказала Зурабишвили.Президентские выборы в Грузии состоялись 14 декабря, Михаил Кавелашвили участвовал в них от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия».
Зурабишвили до последнего заявляла о том, что не покинет свое кресло, несмотря на голосование, которое охарактеризовала «пародией».
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Никита Кротов