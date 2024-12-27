США наложили санкции на основателя правящей партии Грузии

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США наложили санкции на основателя и почётного председателя грузинской правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Бидзину Иванишвили. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщения Минфина и Госдепа США.
Отмечается, что Вашингтон ввёл ограничения в отношении политика за его действия, якобы подрывающие демократические и евроатлантическое будущее Грузии в интересах России.
Парламентские выборы состоялись в Грузии 26 октября. По данным местного Центризбиркома, правящая партия «Грузинская мечта», которая выступает за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов.
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