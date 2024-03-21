Стало известно, какой участок фронта на Украине займут войска из Франции

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Армия Франции может занять правобережье Днепра и обеспечить там сохранность Украины, предполагает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Его словам передает «Московский комсомолец».
Эксперт считает, что Франция все-таки приняла решение отправить свои войска на Украину из-за наличия у себя ядерного оружия. Он также выразил мнение, что бойцам ВС РФ будет морально проще воевать с иностранцами, чем с украинцами.
Он добавил, что ещё есть рота обеспечения, которая будет заниматься выгрузкой 20-тысячного французского военного контингента.
Клинцевич опасается, что поддерживать французских военных могут и военно-воздушные силы. А это, по его словам, может перерасти в полномасштабный конфликт.
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«Основным костяком передового отряда на Украине, возможно, станет французский иностранный легион. Войсковое соединение состоит из двух тысяч человек. Это шесть мотострелковых рот, мотопехотные и инженерные роты. Последнее говорит о том, что перед французскими военными стоит задача оборудовать оборонительные позиции», — пояснил Клинцевич.
Клинцевич опасается, что поддерживать французских военных могут и военно-воздушные силы. А это, по его словам, может перерасти в полномасштабный конфликт.
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Элина Позднякова