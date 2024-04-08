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Казачий атаман Долуда поделился, как крымчане восприняли референдум 2014 года

Казачий атаман Долуда: Итоги референдума восприняли невероятно радостно
08 апреля 2024, 23:11
Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Зампред Комитета по делам национальностей Госдумы РФ, председатель экспертной комиссии Совета при Президенте РФ по делам казачества Николай Долуда поделился воспоминаниями о том, как крымчане восприняли итоги референдума 2014 года о возвращении в Россию.
По его словам, у жителей полуострова был праздник по этому поводу, вхождение в состав РФ они восприняли невероятно радостно и эмоционально.

«Тогда, весной 2014 года, где бы наши ребята ни были, крымчане всё время старались помочь, что-то принести, чем-то угостить. Местные жители действительно хотели как можно быстрее вернуться в состав России. Итоги референдума люди воспринимали невероятно эмоционально, как очень большую радость», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Долуда.



Сербский четник, ветеран Братислав Живкович также делился, что приезжал в Крым в 2014 году.

«Россия смотрит на Сербию как на братскую страну, а мы смотрим на Россию как на нашу страну. Мы здесь как дома», – добавил в беседе с «Петербургским дневником» Живкович.

Ранее военный корреспондент Дмитрий Стешин делился своими наблюдениями о том, как изменился Крым за последние 10 лет.

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#рф
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В Австрии заявили, что многие страны не разделяют позицию Запада по Украине
Нехаммер: многие страны не разделяют позицию Запада по Украине
08 апреля 2024, 22:07

Фото: iStock/Teka77

Многие страны мира не разделяют позицию Запада по Украине. Такое заявление сделал канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью изданию Grand Continent.
«С 2022 мы разрабатывали свой ответ на российскую агрессию изолированно, словно в закрытом сосуде Запада. Мы быстро пришли к согласию в том, как нужно поддерживать Украину и как прекратить войну», — заявил Нехаммер.

Однако он подчеркнул, что некоторые страны БРИКС не согласны с позицией Запада. При этом Нехаммер утверждает, что европейские страны должны повлиять на Индию, Китай или Бразилию, чтобы те согласились с позицией Запада, и тогда другие державы смогли бы вернуться за стол переговоров. Канцлер Австрии выразил мнение, что именно эти шаги смогут положить конец конфликту на Украине.

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#китай
#мид
#страны
#мнение
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FT: производители оружия ЕС заявили о проблемах из-за зависимости от Китая
08 апреля 2024, 21:35

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Европейские оборонные предприятия предупредили, что из-за проблем с китайским сырьем не могут производить оружие и боеприпасы для Украины в достаточном количестве. Об этом пишет FT.
Исполнительный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что в настоящее время Китай экспортирует в страны Евросоюза около 70% хлопкового пуха. Он подчеркнул, что сейчас велика вероятность, что КНР по геополитическим причинам приостановит поставки.

По словам авторов FT, проблемы с поставками возникли из-за того, что Германия и другие европейские страны диверсифицировали поставки сырья с целью снижения собственных рисков.

Хлопковый пух является основным ингредиентом в ходе производства нитроцеллюлозы, используемой в различных взрывчатых веществах, в частности, артиллерийский снарядов.

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#страны
#германия
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#оружие
#украина
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Навальную проверят на предмет призыва к санкциям против РФ
Депутат Альшевских: Навальную проверят на призывы к санкциям против РФ
08 апреля 2024, 21:01

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы

Депутат Госдумы Андрей Альшевских обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить Юлию Навальную на предмет призыва к экономическим санкциям. Проводится соответствующая экспертиза.
«Я обратился в правоохранительные органы, чтобы дали правовую оценку ее высказываниям. Получил ответ, что мое обращение и выступление, на которое я обратил внимание, отправлено на экспертизу», — цитирует РИА Новости Альшевских.

Уже на основании проведённой экспертизы будет принято решение, основанное на законодательстве РФ. Депутат пояснил, что если факт призыва к санкциям против России будет подтверждён, то Навальную привлекут к соответствующей ответственности.

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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
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#санкции
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Госдеп: США ведут деликатный диалог с РФ по обмену заключёнными
08 апреля 2024, 20:15

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США общаются с Россией по вопросу обмена заключенными, диалог носит деликатный характер. Об этом сообщили в госдепартаменте, передаёт РИА Новости.
«Мы не собираемся вести переговоры в публичном пространстве. Работа непрерывная и чувствительная», — рассказали в ведомстве.

Напомним, в 2022 году Россия и США впервые за 12 лет обменялись заключенными. Тогда Россия вернула лётчика Константина Ярошенко и предпринимателя Виктора Бута. Взамен в США отправили экс-морпеха Тревора Рида и баскетболистку Бриттни Грайнер. Обмен происходил при посредничестве Турции, ОАЭ и саудовской Аравии. Тогда было решено продолжить диалог по вопросу двустороннего обмена заключёнными.

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Полянский: Россия призывает страны поддержать заявку Палестины на членство в ООН
08 апреля 2024, 19:57

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Заместитель постоянного представителя РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что Россия призывает всех членов международного сообщества поддержать заявку Палестины на членство в ООН, передает РИА Новости.
Напомним, 3 апреля стало известно, что в Совете Безопасности ООН началась работа по рассмотрению заявки Палестины о принятии в состав организации. Отмечается, что в число поддержавших заявку Палестины вошли: Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества и группа арабских государств в ООН.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что государства Запада и Израиль не собираются создавать палестинское государство, предусмотренное решением ООН. По мнению министра, Запад и нынешнее израильское правительство не хотят объединения Газы с Западным берегом, как того требует решение о создании государства.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Глава Румынии Чолаку призвал к объединению с Молдавией
08 апреля 2024, 19:39

Фото: iStock/rarrarorro

В Румынии разрабатывают законодательную базу для аннексии Молдавии. Желание объединить два государства на днях выразил премьер-министр Марчел Чолаку. Об этом сообщает РИА Новости.
Чолаку отметил, что Молдавия по-прежнему является частью Румынии, которая в 1940 году была незаконно отторгнута и включена в состав СССР. В беседе с изданием DC News он сообщил, что воссоединение двух государств возможно оформить как внутри Евросоюза, так и за его пределами.

При этом, по словам премьер-министра, для этого потребуется согласие молдавских граждан. Чолаку добавил, что в настоящее время Молдавия сохраняет государственность исключительно благодаря Румынии.

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что Гагаузская автономия запустит процесс отделения от Молдавии, если Кишинев решит объединиться с Румынией. Гуцул выразила уверенность в том, что жители многих молдавских и болгарских сел поддержат и присоединятся к Гагаузии.

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#молдавия
#румыния
#евросоюз
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МИД Швейцарии: идет подготовка к проведению мирной конференции по Украине
08 апреля 2024, 19:13

Фото: iStock/william87

Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что подготовительные работы к проведению мирной конференции в Украине ведутся в Швейцарии. Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg.
Отмечается, что дата и место конференции будут объявлены позже. По словам Эльчингера, Швейцария выразила готовность принять у себя первую конференцию высокого уровня по теме мира в Украине по просьбе Киева.

По предварительной информации источника, в конференции примут участие представители от 80 до 100 государств.

Ранее сообщалось, что мирная конференция по Украине, которую Берн собирался провести у себя до лета текущего года, может быть перенесена на более поздний срок. Об этом рассказал министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

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#украина
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«О братстве речи быть не может»: В Совфеде ответили назвавшему Россию врагом Кучме
В Совфеде ответили на слова Кучмы о том, что у Киева больше нет брата в лице РФ
08 апреля 2024, 18:52

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Леониду Кучме следует напомнить о том, кто именно совершил предательство: он в своей книге в 2003 году писал, что нет никакого братства русского и украинского народов. Об этом сообщает «Абзац».
Климов отметил, что в период минских переговоров Кучма «везде мелькал». По мнению сенатора, он знал, что всё делалось в целях вооружения и подготовки украинской армии к войне, что позже подтвердили лидеры Запада.

Климов подчеркнул, что он не слышал о том, чтобы Кучма когда-либо осуждал гонения на русских, истребление русского языка и культуры, а также теракты, которые были совершены на российской территории. Сенатор добавил, что экс-президент рассчитывает на то, что «заокеанские хозяева Украины его не оставят»

Напомним, ранее бывший украинский президент Леонид Кучма в интервью японскому изданию Kyodo заявил, что Россия и Украина были братскими народами, но по вине Москвы стали врагами. Он подчеркнул, что у Украины «больше нет брата», назвав Россию Каином.

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#россия
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#украина
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Греция хочет передать Украине 32 истребителя F-16
Newsbreak.gr: Греция планирует передать Украине 32 истребителя F-16
08 апреля 2024, 18:40

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Греция хочет продать 108 старых истребителей, которые подлежат утилизации, при этом из них 32 самолета F-16, скорее всего, передадут Украине. Об этом сообщает портал newsbreak.gr.
Издание утверждает, что греческий план реформирования ВВС «Повестка дня 2030» предполагает, что к этому времени у страны появится 200 современных самолетов 4,5 и пятого поколений, а более старые истребители будут постепенно выводиться из эксплуатации. Однако, чтобы покрыть расходы, устаревшую технику планируется продать.

«Совсем другое дело — 32 F-16C/-D Block 30, передача которых Украине считается практически несомненной. За время службы истребители этого типа прошли две структурные модернизации и на данный момент в среднем израсходовали около 60 процентов предельного срока службы», — говорится в публикации.

Кроме того, ещё не известно, куда денут 24 Mirage 2000-5 Mk.2. Предполагается, что они также будут переданы Украине или проданы Индии.
При этом в статье отмечается, что греческие истребители последние 10 лет как следует не обслуживали.

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