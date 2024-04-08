Казачий атаман Долуда поделился, как крымчане восприняли референдум 2014 года

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Леониду Кучме следует напомнить о том, кто именно совершил предательство: он в своей книге в 2003 году писал, что нет никакого братства русского и украинского народов. Об этом сообщает «Абзац».