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Зампред Комитета по делам национальностей Госдумы РФ, председатель экспертной комиссии Совета при Президенте РФ по делам казачества Николай Долуда поделился воспоминаниями о том, как крымчане восприняли итоги референдума 2014 года о возвращении в Россию.
По его словам, у жителей полуострова был праздник по этому поводу, вхождение в состав РФ они восприняли невероятно радостно и эмоционально.
Сербский четник, ветеран Братислав Живкович также делился, что приезжал в Крым в 2014 году.
Ранее военный корреспондент Дмитрий Стешин делился своими наблюдениями о том, как изменился Крым за последние 10 лет.
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«Тогда, весной 2014 года, где бы наши ребята ни были, крымчане всё время старались помочь, что-то принести, чем-то угостить. Местные жители действительно хотели как можно быстрее вернуться в состав России. Итоги референдума люди воспринимали невероятно эмоционально, как очень большую радость», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Долуда.
Сербский четник, ветеран Братислав Живкович также делился, что приезжал в Крым в 2014 году.
«Россия смотрит на Сербию как на братскую страну, а мы смотрим на Россию как на нашу страну. Мы здесь как дома», – добавил в беседе с «Петербургским дневником» Живкович.
Ранее военный корреспондент Дмитрий Стешин делился своими наблюдениями о том, как изменился Крым за последние 10 лет.
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Мелисса Тимофеева