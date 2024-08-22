В Петербурге напечатают 3,8 млн бюллетеней для выборов губернатора

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В Санкт-Петербурге начали печатать бюллетени для выборов губернатора. Отмечается, что всего их будет 3,8 млн.
«Для выборов губернатора Петербурга будет изготовлено 3 816 000 избирательных бюллетеней. Столько же, сколько и всех избирателей Петербурга, с расчётом на достаточно высокую явку. Понятно, что явка будет меньше 100%. Но всё остальное – это резерв бюллетеней, который, если не будет использован, то его после выборов уничтожат», – пояснил в беседе с «Петербургским дневником» председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.
До этого председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова заявила о росте числа обращений граждан в Общественную палату, а также об увеличении доверии россиян к ОП.
«Срок рассмотрения обращений составляет 30 дней, но мы стараемся сделать всё для решения проблемы более оперативно. В свою очередь мы чувствуем, что доверие к Общественной палате России как к институту, выступающему своеобразным мостом между человеком и государством, растет. Это подтверждают и данные статистики», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Булгакова.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартовало обучение членов участковых избирательных комиссий в преддверии Единого дня голосования.
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