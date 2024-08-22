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В Петербурге напечатают 3,8 млн бюллетеней для выборов губернатора

22 августа 2024, 18:06
Фото: iStock/bizoo_n

Фото: iStock/bizoo_n

В Санкт-Петербурге начали печатать бюллетени для выборов губернатора. Отмечается, что всего их будет 3,8 млн.
«Для выборов губернатора Петербурга будет изготовлено 3 816 000 избирательных бюллетеней. Столько же, сколько и всех избирателей Петербурга, с расчётом на достаточно высокую явку. Понятно, что явка будет меньше 100%. Но всё остальное – это резерв бюллетеней, который, если не будет использован, то его после выборов уничтожат», – пояснил в беседе с «Петербургским дневником» председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.

До этого председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова заявила о росте числа обращений граждан в Общественную палату, а также об увеличении доверии россиян к ОП.



«Срок рассмотрения обращений составляет 30 дней, но мы стараемся сделать всё для решения проблемы более оперативно. В свою очередь мы чувствуем, что доверие к Общественной палате России как к институту, выступающему своеобразным мостом между человеком и государством, растет. Это подтверждают и данные статистики», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Булгакова.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартовало обучение членов участковых избирательных комиссий в преддверии Единого дня голосования.

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#санкт-петербург
Среди демократов в США назревает раскол — СМИ
Axios: демократы США могут расколоться из-за выбора Харрис и позиции по Израилю
22 августа 2024, 17:11

Фото: istockphoto/Tatsiana Niamera

У демократов США может произойти раскол из-за выбора в качестве кандидатуры на пост американского лидера Камалы Харрис, а также на фоне разногласий по поддержке и иммиграции Израиля, передает Axios, ссылаясь на источники.
«Под убедительной демонстрацией единства демократов вокруг вице-президента Камалы Харрис в Чикаго разворачивается тихая борьба за ее позицию — и ее партии — по таким сложным вопросам, как иммиграция и Израиль (военная поддержка страны — прим. ред.)», — сказано в материале.

Уточняется, что раскол может проявить себя после выборов, которые состоятся 5 ноября.

На пост хозяина главы Белого дома есть два явных кандидата — республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис, заменившая в предвыборной гонке действующего заокеанского президента Джо Байдена.

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#камала харрис
#новости
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Над Крымом заметили четыре разведывательных самолета НАТО
22 августа 2024, 17:06

Фото: istockphoto / aapsky

В небе над Чёрным морем наблюдается повышенная активность разведывательных самолётов стран НАТО, сообщает издание «Военная хроника».
По данным сервиса контроля за воздушным движением FlightRadar24, над Черноморским регионом работают сразу четыре самолета-разведчика стран НАТО.

«Это противолодочный самолёт ВМС США Boeing P8 Poseidon, самолёт электронной разведки ВВС США Boeing RC-135V River Joint, самолёт дальнего радиолокационного наблюдения НАТО Boeing E-3A Sentry и самолёт радиоразведки Bombardier Challenger 650. Национальную принадлежность последнего не удалось установить», — сообщили в издании.

Разведывательные самолёты Poseidon и River Joint, отправленные с авиабаз Сигонелла на Сицилии и Милденхол в Великобритании, стали вести себя осторожнее после инцидента с американским беспилотником Global Hawk, попавшим под воздействие российского истребителя Ми-35.

Когда у Чёрного моря собирается много американских разведывательных самолётов, это не приводит ни к чему хорошему.

Самолёты собирают информацию о военных объектах в Крыму и разведывают цели для ракетных ударов, координируют действия ВСУ.

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#самолет
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Минпросвещения: 114 школ Курской области начнут учебный год дистанционно
22 августа 2024, 16:44

Фото: istockphoto/Mehmet Algin

Занятия в 114 школах Курской области начнутся в новом учебном году в дистанционном формате. Об этом сообщил глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании президента Владимира Путина с правительством страны.
Министр уточнил, что это касается школ, расположенных в приграничных районах, передаёт ТАСС. По его словам, основная работа по вопросам дистанционного формата уже проведена, совместно с Минцифры создана государственная информационная система «Моя школа».

«На платформе размещены все необходимые учебные материалы», — сказал Кравцов.

Глава Минпросвещения также добавил, что сотрудники ведомства работают над тем, чтобы должным образом обеспечить все образовательные процессы. Кроме того, школьники будут своевременно обеспечены всеми нужными учебниками.

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#школьники
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#минпросвещения
#минцифры
#курская область
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Президент Чехии Павел: «Справедливый» мир Зеленского является иллюзией
22 августа 2024, 16:03

Фото: istockphoto/IherPhoto

Так называемого справедливого мира, о котором говорит украинский президент Владимир Зеленский, достичь вряд ли удастся. Он является скорее иллюзией.
Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел в беседе с изданием Novinky. Он отметил, что реальность будет отличаться от той, какую мыслит себе глава киевского режима. По мнению Павела, Россия сохранит за собой контроль над рядом освобождённых территорий, и Киеву придётся с этим смириться.

После событий в Курской области президент Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто «без разбору наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре». По словам российского лидера, очевидно, что такими действиями украинские власти пытались улучшить свои позиции на переговорах, но достигнут они прямо противоположного результата.

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Армения запросила у США доступ к гражданским ядерным технологиям
CivilNet: Армения запросила у США доступ к гражданским ядерным технологиям
22 августа 2024, 15:58

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Доступ к гражданским ядерным технологиям запросил Ереван у американской стороны, запрос сейчас рассматривается, сообщает онлайн-издание Армении CivilNet со ссылкой на Госдеп США.
«США изучают заявку Армении на присоединение к "Соглашению 123". В случае его одобрения Армения сможет получить американские гражданские ядерные технологии», — говорится в сообщении.

Подробности переговорного процесса неизвестны, «но можно сказать, что Госдепартамент уделяет должное внимание просьбе Армении о присоединении к соглашению».

Если Армения станет участником соглашения, то у нее появится возможность спроектировать и построить новую АЭС по технологии США, которая заменит советскую.

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#мир
#армения
#сша
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Гладков: существуют большие риски потери отопления в Белгороде предстоящей зимой
22 августа 2024, 15:37

Фото: iStock/Tennessee Witney

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что есть риски потери отопления в Белгороде предстоящей зимой. Об этом он доложил президенту России Владимиру Путину, пишет РИА Новости.
По его словам, энергоснабжающие предприятия готовятся к трудной зиме. В связи с этим появляются риски потери отопления в крупных городах, таких как Белгород.

«Как вариант для наших регионов, для Курской, Брянской и Белгородской области, может быть, и на территории Воронежа, сформировать мобильные котельные, дополнительные резервные генераторы средней и большой мощности, чтобы можно было оперативно оказать нам помощь», — сказал он.

Ранее Министерство обороны России объявило о создании новых группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск». Эти формирования будут отвечать за безопасность приграничных регионов и защиту граждан от возможных атак дронов и других средств нападения.

До этого пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Игорь рассказал, что в Курской области украинским солдатам была поставлена задача прорваться и «‎показаться» в нескольких селах.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#Белгород
#всу
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Вдова Раиси дала первое интервью после смерти мужа
22 августа 2024, 14:50

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Вдова погибшего президента Ирана Ибрагима Раиси Джамиле Аламолхода дала первое после смерти мужа интервью корреспонденту RT.
«Американцы хотят стандартизировать всех по своим правилам и поместить их в эти рамки. Они преследуют любого, кто этого не принимает, включая нас, иранцев», — поделилась женщина.

До этого посол Бейрута в Москве Шауки Бу Нассар заявлил, что Ливан не поддерживает санкции Запада против России. Как передают argumenti.ru, об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Ранее сообщалось, что генштаб Вооруженных сил Ирана опроверг заявления агентства Fars о перегрузке вертолета, которая якобы стала причиной его крушения и смерти бывшего президента Эбрахима Раиси.

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#интервью
#иран
#ливан
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«Становится неизбежной»: Маск сделал пугающее заявление о войне
Маск: политика многих правительств вызовет гражданскую войну
22 августа 2024, 14:47

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Действия многих правительств вызовут гражданскую войну, считает американский бизнесмен Илон Маск.
«Да, я определенно не хочу гражданской войны, но, когда политику идентичности возвышают над национальной гордостью, как это сейчас делают многие правительства, она становится неизбежной», — говорится в посте.

Таким образом он объяснил свои слова про угрозу гражданской войны в Соединенном Королевстве и о том, что по такому же пути идут многие государства.

Маск среагировал на публикацию писателя Константина Кисина из Британии, осудившего журналиста NBC News за попытку в разговоре с ним выставить предпринимателя в дурном свете из-за слов про вероятность начала массового кровопролития из-за беспорядков в Великобритании.

Массовые протесты в британском королевстве начались в конце июля, когда 17-летний подросток с ножом напал на детей в Саутпорте. Позже выяснилось, что он из семьи мигрантов.

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#мир
#великобритания
#илон маск
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Синод РПЦ: Патриарх Константинополя Варфоломей лично в ответе за гонения на УПЦ
22 августа 2024, 13:39

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Патриарх Константинопольский Варфоломей несёт персональную ответственность за преследование верующих на Украине. Об этом говорится в заявлении Священного синода.
В документе, опубликованном на сайте Русской православной церкви, указано, что руководство признанных Фанаром раскольников неистово требовало принятия закона о фактическом запрете Украинской православной церкви. А патриарх Варфоломей, ранее публично поддержавший уголовное преследование и аресты иерархов и священнослужителей УПЦ, сейчас, подобно первосвященникам Анне и Каиафе, осудивших Христа на казнь, открыто поддержали действия киевских властей.

В заявлении подчёркивается, что цель Киева состоит в уничтожении канонической церкви на Украине. Напомним, что 20 августа Верховная рада приняла закон, который позволяет запретить в стране Украинскую православную церковь. Документ вступит в силу через 30 дней после опубликования.

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#церковь
#закон
#упц
#верховная рада
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