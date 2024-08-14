В США заявили о ядерной войне с РФ

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Если произойдет ядерный конфликт, США долго не выдержат против России, Китая и Северной Кореи, пишет The Economist. Уточняется, что Пентагон настроен весьма пессимистично.
«Судя по недавним поразительным заявлениям высокопоставленных американских чиновников, ответ на этот вопрос (Как долго США смогут противостоять России, КНР и КНДР. — Прим. ред.) звучит так: «Вероятно, совсем недолго», — говорится в материале.В публикации ситуация такого рода названа «кошмаром» для США. Отмечено, что на фоне этих опасений администрация Белого дома готовится расширить развернутые американские ядерные силы. Наращивание, предположительно, может начаться в 2026 году, когда закончит свое действие договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между РФ и США.
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Никита Кротов