Казахстан не поддерживает санкции США и ЕС, но соблюдает их ради собственной выгоды

Россия отслеживает поставки странами Запада вооружения Украине, и эти действия не останутся без ответа, который станет неожиданным и чувствительным. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его слова передаёт «Дума.ТВ».