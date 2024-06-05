Казахстан не поддерживает санкции США и ЕС, но соблюдает их ради собственной выгоды

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Власти Казахстана не поддерживают антироссийские санкции США и Евросоюза, однако вынуждены соблюдать их. Об этом рассказал заместитель премьер-министра республики Серик Жумангарин в рамках брифинга.
«Нас на самом деле это очень сильно задевает. Многие логистические и торговые цепочки разорваны из-за этого. Мы не являемся участником коалиции, не поддерживаем эту санкционную политику односторонне, но мы будем ее соблюдать, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения», — заявил Жумангарин.
Он пояснил, что Казахстан не выстоит перед санкционным давлением ввиду небольшой экономики. При этом Жумангарин отметил, что Казахстан находится на связи с США и ЕС по вопросам санкций. По его словам, страну предупреждают о тех или иных мерах, которые могут быть приняты в отношении казахских компаний, тогда страна принимает превентивные меры.
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Элина Позднякова