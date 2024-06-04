Казахстан рассмотрит участие в саммите по Украине

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Казахстан рассмотрит участие в швейцарском саммите по «формуле мира» Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД страны Айбек Смадияров, передает Tengrinews.
Дипломат заявил, что финальное решение будет приниматься с учетом графика международных мероприятий и официальной позиции по этому вопросу.
15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине вблизи города Люцерн. Россия не будет принимать в ней участия. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае.
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«Мы всегда выступаем с позиции сохранения суверенитета и территориальной целостности всех стран и соблюдения принципов устава ООН», — отметил Смадияров.
15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине вблизи города Люцерн. Россия не будет принимать в ней участия. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае.
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Алина Юрчак