Депутат ГД Картаполов прокомментировал атаку БПЛА на Татарстан

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Беспилотные летательные аппараты, атаковавшие объекты на в Елабуге и Нижнекамске, «однозначно» были запущены с территории Украины. Столь большую дальность полёта можно объяснить тем, что это могли быть легкомоторные самолёты.
Такое мнение в беседе с корреспондентом издания «Газета.ру» высказал глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов. Он обратил внимание на кадры видеозаписей, размещённых в интернете, судя по которым можно предположить, что атаку совершили именно легкомоторные самолёты. По словам парламентария, осталось только выяснить, в каком варианте они использовались — пилотируемом или беспилотном.
Депутат рассказал, что такие воздушные цели сложнее обнаружить средствам противовоздушной обороны. Они имеют ряд преимуществ перед обычными дронами. Такой самолёт может лететь над самыми верхушками деревьев, и даже ниже — по ложбинам и оврагам. К тому же такой самолёт обладает значительно больше дальностью полёта в сравнении с обычным беспилотником.
По словам Картаполова, российским техническим специалистам сейчас предстоит тщательно изучить аппараты, использованные противником, с тем, чтобы разработать эффективные меры противодействия и быть готовыми в случае повторения подобных атак.
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Депутат рассказал, что такие воздушные цели сложнее обнаружить средствам противовоздушной обороны. Они имеют ряд преимуществ перед обычными дронами. Такой самолёт может лететь над самыми верхушками деревьев, и даже ниже — по ложбинам и оврагам. К тому же такой самолёт обладает значительно больше дальностью полёта в сравнении с обычным беспилотником.
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Александр Бойцов