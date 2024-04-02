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Депутат ГД Картаполов прокомментировал атаку БПЛА на Татарстан

02 апреля 2024, 11:09
Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Беспилотные летательные аппараты, атаковавшие объекты на в Елабуге и Нижнекамске, «однозначно» были запущены с территории Украины. Столь большую дальность полёта можно объяснить тем, что это могли быть легкомоторные самолёты.
Такое мнение в беседе с корреспондентом издания «Газета.ру» высказал глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов. Он обратил внимание на кадры видеозаписей, размещённых в интернете, судя по которым можно предположить, что атаку совершили именно легкомоторные самолёты. По словам парламентария, осталось только выяснить, в каком варианте они использовались — пилотируемом или беспилотном.

Депутат рассказал, что такие воздушные цели сложнее обнаружить средствам противовоздушной обороны. Они имеют ряд преимуществ перед обычными дронами. Такой самолёт может лететь над самыми верхушками деревьев, и даже ниже — по ложбинам и оврагам. К тому же такой самолёт обладает значительно больше дальностью полёта в сравнении с обычным беспилотником.


По словам Картаполова, российским техническим специалистам сейчас предстоит тщательно изучить аппараты, использованные противником, с тем, чтобы разработать эффективные меры противодействия и быть готовыми в случае повторения подобных атак.

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Стало известно, сколько украинцев готовы сражаться в рядах ВСУ
Паниотто: Около 8% украинцев готовы сражаться в рядах ВСУ
02 апреля 2024, 11:45

Фото: iStock/Michele Ursi

Всего около 8% украинских мужчин готовы вступить в ряды ВСУ для участия в боевых действиях. Такие данные приводит издание «Украинская правда» со ссылкой на президента Киевского международного института социологии Владимира Паниотто.
«По нашим оценкам, готовых брать в руки оружие примерно 8% (украинцев – ред.) по отношению ко всем категориям. Часть из них может сказать о готовности, но реально этого может не происходить», — рассказал Паниотто.

При этом он подчеркнул, что многие граждане Украины готовы переводить денежные средства для ВСУ или стать волонтерами, однако конкретную цифру он не уточнил.
#оружие
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В Госдуме придумали, как решить проблему с атаками беспилотников
Картаполов: Возьмем Киев и беспредел с беспилотниками закончится
02 апреля 2024, 11:37

Фото: Минобороны

Для решения вопроса непрекращающихся ударов ВСУ с помощью беспилотников по российским городам ВС РФ необходимо взять Киев.
Такое мнение высказал председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, пишет Telegram-канал Shot.

«Когда Киев будет в наших руках, тогда закончится хаос с беспилотниками», — заявил он.
Картаполов отметил, что российские военные на передовой прилагают все усилия, чтобы прекратить атаки на территорию Российской Федерации со стороны Украины навсегда.
Депутат также подчеркнул, что бороться с террористами всегда сложнее, чем с обычным военным противником, потому что они действуют тайком и нападают не на военные объекты, а на мирное население.

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#военные
#мнение
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#депутат
#киев
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У ВСУ нет средств для создания подобия «линии Суровикина»
Подполковник спецназа «Рысь»: у ВСУ нет ресурсов для создания линии обороны
02 апреля 2024, 11:31

Фото: iStock/JARAMA

У ВСУ не хватает средств для строительства линии обороны. Об этом заявил начальник штаба отряда спецназначения «Рысь», подполковник с позывным «Пират».
По его словам, обстановка на соледарском направлении спецоперации напряженная, но стабильная. ВСУ пытаются стянуть резервы и пока не идут в боевой контакт, так как несут огромные потери. Военный также рассказал, что украинские бойцы даже перестали ходить в штурмы, создав идеальные условия для работы ВС РФ.

«Сейчас они на фоне общего истощения пытаются вгрызться в землю. Занимаются дистанционным минированием, копают окопы, спешно укрепляют рубежи. При этом построить что-то наподобие нашей линии Суровикина у них возможности нет однозначно», — рассказал «Пират».

Он пояснил, что у ВСУ для этого недостаточно мощностей и ресурсов.

Также боец ВС РФ отметил, что для украинцев сейчас главное — добраться до позиций живыми, так как все подходы контролируются российскими силами.

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Солдаты ВСУ пытаются увезти из «серой зоны» под Донецком подбитый Leopard
02 апреля 2024, 11:15

Фото: istockphoto/dr_evil

На Донецком направлении бойцы ВС РФ подбили украинский танк Leopard производства Германии. Военнослужащие ВСУ неоднократно пытались эвакуировать машину «серой зоны», чтобы он не попал к российским специалистам, но безуспешно.
Как рассказал командир взвода БПЛА в составе Южной группировки войск с позывным Бошка, солдаты его подразделения заметили танк, когда он передвигался по асфальтированной рокаде (дорога вдоль линии фронта - прим. ред.). Российские операторы дождались, когда Leopard приблизится на оптимальное для стрельбы расстояние, затем с помощью беспилотников скорректировали огонь артиллерии. Первый снаряд был пристрелочным, а второй угодил уже точно в танк. Экипаж спешно эвакуировался из горящей машины.

По словам Бошки, который за эту успешную операцию получил Орден Мужества, с тех пор украинцы неоднократно пытались вывезти подбитую бронемашину, чтобы она не попала в руки российских специалистов. Но россияне вовсе не прочь обзавестись таким трофеем, поэтому наши бойцы не подпускают солдат ВСУ к танку, рассчитывая в скором времени переправить его в тыл для изучения техниками.

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Названо оружие, которое сыграет решающую роль в борьбе с ВСУ
WION: новая версия российского БПЛА «Джокер-10» сыграет ключевую роль в боях с ВСУ
02 апреля 2024, 10:45

Фото: Istock/ovbelov

Ключевую роль в боях с ВСУ сыграет модифицированная версия российского беспилотника «Джокер-10». Такое мнение высказали в эфире индийского телеканала WION.
«БПЛА, который уже применяется российскими войсками в зоне специальной военной операции, вероятно, станет ключевым в российско-украинском конфликте», — сказала ведущая телеканала.

По ее словам, «Джокер-10» может выполнять функции ПВО и сбивать украинские дроны в воздухе. Кроме этого, использование беспилотника обойдется «дешевле, чем цена велосипеда», подчеркнула она.

В конце марта текущего года генеральный директор компании-разработчика БПЛА Дмитрий Кузякин рассказал, что «Джокер-10» может поражать коптеры ВСУ взрывчаткой из установленных труб от тепловых ловушек и таранить их.

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#дроны
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Удары по Харькову и атаки ВСУ на левобережье Днепра: последние новости СВО
02 апреля 2024, 10:38

Фото: iStock/Evgeny555

Российские войска продолжают наносить удары по объектам противника в приграничной зоне. Серия попаданий пришлась по местам базирования личного состава ВСУ в Люботине и Харькове. По информации украинских изданий, в последнем населенном пункте повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что вынуждает жителей покидать город. О том, где развернулись ожесточенные бои в зоне спецоперации, и где удалось продвинуться ВС РФ, расскажет редакция «Радио 1».

Запорожское направление


Позиционные бои продолжаются в Работино и северо-западнее Вербового. Об этом сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Обе стороны противостояния активно применяют средства дальнего поражения.
В результате наступления ВС РФ, ВСУ потеряли несколько единиц боевой техники противника, в том числе западного производства.

Донецкое направление


Встречные бои зафиксированы в Новомихайловке. Кроме того, боевые действия перешли в активную фазу в районе Красногоровки и Невельского. ВС РФ удалось продвинуться в районе Тоненького. Российские бойцы уверенно продвигаются по направлению к Уманскому.
ВСУ оказывают ожесточённое сопротивление. Дальше южных окраин ВС РФ продвинуться не удается.

В Бердычах ВС РФ продолжают штурмовые действия, пытаясь выбить ВСУ из населенного пункта.

Бахмутское направление


Российские военные смогли продвинуться к Часов Яру вдоль дороги между Ивановским (Красным) и Богдановкой, захватив один из основных укрепрайонов ВСУ на подступах к городу.
Кроме того, ВС РФ продолжают попытки наступления с северо-западных окраин Ивановского.

Лиманское направление


Командование ВСУ укрепляют позиции на левом берегу реки Жеребец. Переброска сил также фиксируется также на Северском направлении. Невзирая на потери, ВСУ сдерживают линию обороны.

Авдеевское направление


Российские войска ведут ожесточенные бои за контроль над Семеновкой. Западнее Орловки и Тоненького подразделения ВС РФ пытаются продвигаться в направлении к Уманскому, где украинские формирования спешно возводят линию обороны.

Херсонское направление


ВСУ удерживают позиции в селе Крынки. По информации телеграм-канала «Рыбарь», украинская сторона провели серию безуспешных атак на левом берегу Днепра. Переброска сил на левый берег осложняется для ВСУ разливом Днепра и уменьшением площади островной зоны.

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#военные
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#жители
#сво
#всу
#вс рф
#удар
#сводкасво
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ВСУ специально подставили под удар ВС РФ экипаж ЗРК Patriot из США
Царьград: ВСУ намеренно подставили под удар ВС РФ экипаж ЗРК Patriot из США
02 апреля 2024, 08:50

Фото: iStock/MikeMareen

Киев мог намеренно подставить под ракетный удар ВС РФ американский экипаж ЗРК Patriot, который был уничтожен в Харьковской области.
Об этом пишет «Царьград» со ссылкой на собственный источник в российских спецслужбах.

«ЗРК с американскими инструкторами оказался каким-то образом неприкрытым чуть ли не на линии боевого соприкосновения. Где его наши успешно вычислили и уничтожили. То есть выходит, Киев мог подставить своих же западных партнеров», — говорится в статье.

При этом уточняется, что Украина могла отомстить за уничтожение российского самолёта на борту военнопленные, предназначенные для обмена. Источник отметил, что ответственность за удар по самолету лежит на наемниках из США. Именно они 12 марта управляли установкой Patriot, из которой был сделан выстрел.

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#украина
#киев
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ВС РФ ликвидировали в зоне СВО лучшего разведчика Зеленского Гизимчука
02 апреля 2024, 08:09

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В зоне СВО ликвидирован лейтенант ВСУ Владимир Гизимчук, который считался лучшим полевым разведчиком президента Украины Владимира Зеленского. Такие данные приводит военкор Руслан Татаринов в своем Telegram-канале «Шёпот Фронта».
«Сообщают, об уничтожении лучшего полевого разведчика Зеленского, лейтенанта Гизимчука Владимира. Уничтожен кинжальным огнём в засаде со своей группой под Тернами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ликвидировать разведчика удалось 1 апреля в Донецкой области.

28 марта также сообщалось, что российские военные ликвидировали на границе с Белгородской областью боевика-перебежчика из украинского легиона «Свобода России»* Дани Акеля с позывным «Апостол».

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*организация признана террористической и запрещена в РФ
#сво
#вс рф
#всу
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Военкор Подоляка опубликовал видео, где жители Харькова массово покидают город
02 апреля 2024, 08:06

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

После заявления украинских властей о повреждении инфраструктуры, жители Харькова стали массово уезжать из города. Соответствующие кадры опубликовал блогер Юрий Подоляка в своем телеграм-канале.
На видеозаписи видно, как на выезде из Харькова сформировался большой автомобильный затор.


Убыль населения может быть связана с перебоями с электричеством, которые образовались после нанесения ударов ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры.

Прежде о разрушении энергообъектов города сообщал мэр Харькова Игорь Терехов.

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#украина
#мэр
#вс рф
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