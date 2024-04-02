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ВСУ впервые с начала СВО атаковали Татарстан: куда ударили, сколько жертв и роль НАТО

Атака беспилотников на предприятия в Елабуге и Нижнекамске: что известно
02 апреля 2024, 12:20
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Минувшим утром ВСУ впервые с начала спецоперации на территории Украины атаковали Татарстан. О том, что противник применил для удара, какие объекты атаковал и какое отношение к этому имеет НАТО, читайте в материале «Радио 1».

ВСУ ударили по предприятиям Татарстана


Утром 2 апреля ВСУ атаковали предприятия Татарстана. Они ударили по объектам в Елабуге и Нижнекамске. Пресс-служба главы республики Рустама Минниханова заявила, что серьезных разрушений не произошло, технологические процессы на предприятиях не пострадали. Отметим, что с начала проведения спецоперации на территории Украины, это первый случай, когда ВСУ предприняли попытку атаки на Татарстан.


Город Елабуга находится примерно в 1300 км от границы с Украиной.


ВСУ атаковали завод и студенческое общежитие в Татарстане


Украина использовала для атаки объектов в Татарстане три беспилотника. Один из них ударил по заводу на территории особой экономической зоны «Алабуга», два — по студенческому общежитию.

В пресс-службе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» сообщили, что Украине не удастся запугать россиян, и именно для таких людей (тех, кто запустил БПЛА— прим. ред) Россия и проводит спецоперацию.


ВСУ атаковали Татарстан: жертвы



По последним данным, в результате происшествия в Татарстане пострадали семь человек. Трое из них госпитализированы. Ранения получили взрослый и двое подростков.

В ОЭЗ «Алабуга» в атаке БПЛА нашли след НАТО


В пресс-службе ОЭЗ «Алабуга» заявили, что дроны, которыми ВСУ атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, были оснащены оборудованием стран НАТО.

«Но кого они думали запугать? Потомков людей, которые в 1815 году брали Париж, а 1945 году брали Берлин?» — возмутились представители предприятия.

Откуда летели дроны, атаковавшие предприятия в Татарстане

БПЛА, которые атаковали предприятия в Татарстане, были запущены с территории Украины. Об этом заявил в беседе с «Газета.ру» глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Он также отметил, что судя по опубликованным видеозаписям атаки, Украина могла использовать для удара легкомоторный самолет. Картаполов отметил, что в настоящее время важно установить, в каком варианте применялось устройство: пилотируемом или беспилотном.

Рассуждая о характеристиках вооружения, Картаполов отметил, что легкомоторный самолет имеет ряд преимуществ над беспилотником. Он может гораздо ниже лететь, его сложно обнаружить, и он обладает большой дальностью. Однако политик добавил, что окончательные выводы можно сделать только после расследования.

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В Абхазии упал вертолет Минобороны Ми-24 с тремя людьми на борту
02 апреля 2024, 12:23

Фото: iStock/camptoloma

В Абхазии произошло крушение военного вертолета Ми-24.
Согласно информации агентства «Апсныпресс», вертолет Ми-24, принадлежащий Минобороны Абхазии, потерпел крушение в Гулрыпшском районе.

По данным агентства, все три члена экипажа выжили. Причины происшествия будут установлены в процессе расследования.

Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния уже прибыл на место происшествия. Он сообщил агентству ТАСС, что вертолет загорелся после жесткой аварийной посадки. По его словам, пострадавших госпитализировали, но их жизни ничего не угрожает.

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В Электростали росгаврдейцы задержали по горячим следам похитителя ноутбука
02 апреля 2024, 11:37

Мужчину, подозреваемого в краже из магазина техники, задержали в Электростали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии по Московской области.
«В ходе патрулирования улиц сотрудники Росгвардии заметили мужчину, похожего по приметам на человека, на которого пришла ориентировка в связи с кражей ноутбука из магазина техники. Мужчину задержали и доставили в полицию», — говорится в сообщении.
Выяснилось, что задержанный — 25-летний житель Ногинска. Он рассказал, что забрал ноутбук с витрины магазина, так как захотел сделать себе подарок на день рождения.

Ранее сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга обнаружили окровавленного мужчину в одних трусах, лежащего на льду. Врачи установили, что у него травмы грудной клетки и головы, а также сильное алкогольное опьянение.

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#электросталь
#кража
#росгвардия
#криминал
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Московская фирма, отстраивающая дома в Мариуполе, задолжала рабочим 3 млн рублей
02 апреля 2024, 11:09

Фото: iStock/ilkercelik

Столичная фирма, которая занималась строительством домов в Мариуполе, задолжала своим рабочим три миллиона рублей. Об этом пишет Mash на Донбассе.
Согласно сообщению, в 2022 году подрядчику «Реставрация» дали отстроить несколько объектов на улице Цыбулько и проспекте Нахимова в Мариуполе. Компания в свою очередь привлекла к строительству московскую «Прогресс групп», которая также наняла бригаду, чтобы вовремя сдать новые дома. Рабочим обещали платить четыре тысячи рублей в день.

Первое время мужчинам платили частями, а потом прораб занял деньги у строителей и пропал, а объекты передали другим фирмам. Зарплату рабочим так и не выплатили. Они обращались в прокуратуру, однако никакого результата это не принесло. При этом московская фирма утверждает, что подрядчик не выдал бюджет на указанные объекты, хотя из документов фирмы «Реставрация» следует, что деньги были переведены.

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В Подмосковье задержали закладчика наркотиков с 3 кг мефедрона
02 апреля 2024, 11:04

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

34-летнего жителя Московской области, подозреваемого в распространении наркотиков, задержали в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Сотрудники полиции произвели задержание рядом с лесом у посёлка Дрожжино. В сумке у задержанного было обнаружено два полимерных пакета с синтетическим наркотиком — мефедроном. В квартире задержанного в посёлке Боброво следователи нашли ещё четыре свёртка и 30 зип-пакетов с наркотиками, а также электронные весы. Общая масса обнаруженных наркотиков составила три килограмма», — говорится в сообщении.
Задержанный рассказал, что работал «закладчиком»: раскладывал дозы наркотиков по тайникам, указанным его кураторами. Против мужчины завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». На время следствия суд оставил задержанного под стражей.

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#полиция
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Взорвавший автомобиль чиновников в Запорожье предстанет перед судом
02 апреля 2024, 10:46

Фото: istockphoto/Saharrr

Мужчина, обвиняемый в покушении на убийство трёх чиновников военно-гражданской администрации Запорожской области, предстанет перед судом. Преступник действовал по заданию куратора из Службы безопасности Украины (СБУ).
Как установили следователи, злоумышленнику за совершение теракта было обещано вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США. Пользуясь инструкциями кураторов, он изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), передаёт «Рен ТВ». Мужчина установил бомбу под газовый баллон автомобиля, на котором передвигались сотрудники администрации, а затем дистанционно привёл её в действие.

В результате взрыва чиновники получили ранения различной степени тяжести. Им оказана своевременная медицинская помощь. Пособник СБУ задержан и заключён под стражу. В настоящее время он даёт показания следователям.

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Раненого, почти голого пожилого мужчину нашли на льдине в центре Петербурга
02 апреля 2024, 10:46

Фото: iStock/Motortion

В Санкт-Петербурге прохожие обнаружили на льду пьяного и почти голого пожилого мужчину. Об этом сообщает «Фонтанка».
Согласно сообщению, всё произошло 1 апреля возле дома № 2 по Петровскому проспекту в Петербурге. Прохожие увидели пожилого мужчину в крови, лежащего на льду в одних трусах. На место прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Мужчину госпитализировали.

Врачи диагностировали у него травмы головы и грудной клетки. Также он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В тяжелом состоянии пострадавшего поместили в шоковую реанимацию.

Ранее уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова заявила, что за год число жалоб горожан на медицинское обслуживание снизилось.

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Беспилотник атаковал Липецкую область
Артамонов: В Липецкой области подавили беспилотник
02 апреля 2024, 10:15

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В Становлянском районе Липецкой области средствами РЭБ удалось подавить беспилотный летательный аппарат. Об этом заявил глава региона Игорь Артамонов.
«БПЛА самолётного типа был обнаружен и подавлен дежурными средствами в Становлянском районе», — написал Артамонов в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что на месте приземления беспилотника работают сотрудники правоохранительных органов. В результате атаки никто не пострадал. Разрушений на земле также нет, отметил глава региона.

Также сегодня, 2 апреля, ранним утром беспилотные летательные аппараты впервые атаковали предприятия на территории Республики Татарстан. Ударам подверглись заводы в Елабуге и Нижнекамске.

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ГУР взяло на себя ответственность за атаку на предприятия в Татарстане
02 апреля 2024, 10:07

Фото: iStock/sommersby

Главное управление разведки Минобороны Украины причастно к атаке дронов на предприятия в Татарстане. Об этом сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник в украинские спецслужбах.
«Это операция, проведенная Главным управлением разведки Минобороны Украины», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что целью атаки был завод по производству дронов «Герань-2», однако удар был совершен по общежитию «Алабуга Политеха».

Напомним, сегодня, 2 апреля, ранним утром беспилотные летательные аппараты впервые атаковали предприятия на территории Республики Татарстан. Ударам подверглись заводы в Елабуге и Нижнекамске. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов. Он уточнил, что серьёзных разрушений нет, а технологический процесс на предприятиях не нарушен. По словам Минниханова, пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

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Взрывчатка, перехваченная спецслужбами РФ в Псковской области, следовала в Москву
02 апреля 2024, 09:21

Фото: iStock/aerogondo

Груз взрывчатки в иконах, который удалось перехватить сотрудниками ФСБ в Псковской области, следовал в Москву, об этом сообщили в ФСБ.
По информации ведомства, объема взрывчатого вещества хватило бы для того, чтобы взорвать пятиэтажный дом. Устройство содержало в себе гексоген, мощность которого в полтора раза больше мощности тратила. Спецслужбы выясняют круг лиц, причастных к отправке груза.

Также сообщается, что контрабандный груз, замаскированный в иконы и церковную утварь, преодолел пункты пропуска в шести странах ЕС.

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