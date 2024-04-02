ВСУ впервые с начала СВО атаковали Татарстан: куда ударили, сколько жертв и роль НАТО

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Минувшим утром ВСУ впервые с начала спецоперации на территории Украины атаковали Татарстан. О том, что противник применил для удара, какие объекты атаковал и какое отношение к этому имеет НАТО, читайте в материале «Радио 1».
ВСУ ударили по предприятиям Татарстана
ВСУ атаковали завод и студенческое общежитие в Татарстане
В пресс-службе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» сообщили, что Украине не удастся запугать россиян, и именно для таких людей (тех, кто запустил БПЛА— прим. ред) Россия и проводит спецоперацию.
ВСУ атаковали Татарстан: жертвы
По последним данным, в результате происшествия в Татарстане пострадали семь человек. Трое из них госпитализированы. Ранения получили взрослый и двое подростков.
В ОЭЗ «Алабуга» в атаке БПЛА нашли след НАТО
В пресс-службе ОЭЗ «Алабуга» заявили, что дроны, которыми ВСУ атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, были оснащены оборудованием стран НАТО.
«Но кого они думали запугать? Потомков людей, которые в 1815 году брали Париж, а 1945 году брали Берлин?» — возмутились представители предприятия.
Откуда летели дроны, атаковавшие предприятия в Татарстане
БПЛА, которые атаковали предприятия в Татарстане, были запущены с территории Украины. Об этом заявил в беседе с «Газета.ру» глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
Он также отметил, что судя по опубликованным видеозаписям атаки, Украина могла использовать для удара легкомоторный самолет. Картаполов отметил, что в настоящее время важно установить, в каком варианте применялось устройство: пилотируемом или беспилотном.
Рассуждая о характеристиках вооружения, Картаполов отметил, что легкомоторный самолет имеет ряд преимуществ над беспилотником. Он может гораздо ниже лететь, его сложно обнаружить, и он обладает большой дальностью. Однако политик добавил, что окончательные выводы можно сделать только после расследования.
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Анастасия Хохлова