Военкор Сладков предположил, откуда мог прилететь БПЛА в Татарстан

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Дрон-камикадзе никак не мог прилететь с Украины в Татарстан, а был замаскирован недалеко от предприятия. Так считает военный корреспондент Александр Сладков.
«Я свою версию изложу. БПЛА никак не мог прилететь из Украины. Это запланированный ранее удар. Коптер-камикадзе с боевым зарядом был замаскирован в радиусе действий, недалеко от НПЗ. Получил сигнал, взлетел и ударил», — написал Сладков в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что сигнал можно подать дистанционно и добавил, что такой механизм не является новым и использовался ещё во времена Великой Отечественной войны.
Напомним, 2 апреля ранним утром беспилотные летательные аппараты впервые атаковали предприятия на территории Республики Татарстан. Ударам подверглись заводы в Елабуге и Нижнекамске.
Читайте также:
ГУР взяло на себя ответственность за атаку на предприятия в Татарстане
БПЛА, атаковавшие предприятие в Татарстане, были оснащены оборудованием НАТО
При атаке беспилотников на предприятие в Татарстане пострадали пять человек
Элина Позднякова