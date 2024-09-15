Казахстан предложил услуги посредника в переговорах между Москвой и Киевом

Власти Казахстана в очередной раз выразили готовность стать посредником в организации и проведении переговоров между Россией и Украиной. Астана полагает, что в её «добрых услугах» будут заинтересованы обе стороны конфликта.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Роман Василенко в интервью немецкой телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle*. По его словам, Казахстан изначально предлагал свои услуги в качестве посредника или предоставления места для проведения переговоров.
Дипломат отметил, что в данной ситуации его страна занимает позицию сдержанного нейтралитета и поддерживает отношения и с Россией, и с Украиной. Как только обе стороны выразят заинтересованность в посреднических услугах Казахстана, республика будет готова их предоставить, заключил Василенко.
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