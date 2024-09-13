Орбан заявил, что у него есть козыри для продвижения «миротворческой миссии»

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Венгрия продолжит выступать с инициативой для мирного разрешения украинского. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова передает агентство Bloomberg.
«У меня в кармане есть еще несколько козырей миротворческой миссии», — заявил Орбан.
Он подчеркнул, что и в дальнейшем будет предлагать неожиданные инициативы для примирения сторон.
Ранее Орбан в ходе закрытого выступления в городе Кетче в Венгрии заявил, что ранее анонсированная им миротворческая миссия продолжается. В данном направлении он активно работал летом, а в сентябре у этой инициативы будет какое-то «заметное» проявление, суть которого политик оставил в секрете.
Напомним, Орбан был в Киеве и встречался с Владимиром Зеленским по вопросу урегулирования конфликта на Украине. После аналогичные переговоры он провел и с президентом России Владимиром Путиным.
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