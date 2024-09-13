Посол Антонов указал на неготовность США к переговорам с Россией по Украине

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США пока не готовы проводить переговоры с Россией по вопросу украинского конфликта. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, американцам крайне неприятен разговор на эту тему, поскольку они настойчиво пытаются доказать, что не управляют украинцами.
Также Антонов указал на колоссальную русофобию в американском Капитолии, что также говорит о бессмысленности ожидания хорошего отношения к России.
При этом ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение всех пунктов его плана по завершению конфликта в стране полностью зависит от лидера США Джо Байдена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Также Антонов указал на колоссальную русофобию в американском Капитолии, что также говорит о бессмысленности ожидания хорошего отношения к России.
При этом ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение всех пунктов его плана по завершению конфликта в стране полностью зависит от лидера США Джо Байдена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова