Чтобы начать диалог с Россией представители украинской республики должны заручиться соответствующими полномочиями, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Чтобы разговаривать с россиянами, нужны полномочия, я никому их не давал», — цитирует политика издание РБК-Украина.Таким образом экс-президент Украины, чьи полномочия истекли 20 мая, отреагировал на сообщения о диалоге с РФ при посредничестве Турции и Катара.
Киевский режим периодически заявляет о возможности говорить с Москвой, однако на Украине действует соответствующий запрет на законодательном уровне. Кроме того, Зеленский регулярно просит Запад поставить Украине дальнобойное оружие для ударов по РФ.
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Никита Кротов