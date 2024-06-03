Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Депутат Белик рекомендовал грузинам пересмотреть взгляды касательно Запада

Депутат Белик рекомендовал грузинам пересмотреть взгляды касательно Запада

03 июня 2024, 19:09
Фото: iStock/Anton Litvintsev

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик рекомендовал выступавшим против закона об иноагентах грузинам пересмотреть свои взгляды по поводу Запада.
Он объяснил, что на Западе, частности в США, законы об иноагентах есть.

«При всей попытке западных стран разжечь конфликт в Грузии, скорее всего, им это не удастся. Такой закон действует в США и во многих других европейских странах. Если те, кто выходит сегодня на улицу и протестуют против этого закона, стремятся в Европу, то надо просто внимательно взять и посмотреть опыт тех стран, о которых они мечтают», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Белик.



Он добавил, что «курс на Европу», которую осуществляют руководители стран, приводят лишь к раздорам и войнам, и это, по словам депутата, также необходимо учитывать гражданам Грузии.

Ранее сообщалось, что в Грузии вступил в законную силу закон об иностранных агентах. Скандальный закон подписал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Читайте также:

В Грузии вступил в силу закон об иноагентах

Офис партии Саакашвили в столице Грузии подвергся ночью нападению неизвестных

В Грузии рассказали о попытках иностранных НПО организовать революцию
#конфликт
#закон
#курс
#грузия
#молодёжь
#европа
Прокуратура Чувашии проверит инцидент с раздеванием школьниц перед ЕГЭ
Чувашская прокуратура проверит школу села Яльчики из-за инцидента на ЕГЭ
03 июня 2024, 18:56

Фото: iStock/Zhang Shu

Прокуратура Чувашии проводит проверку в связи с появлением информации о том, что в одном из сел республики перед сдачей ЕГЭ ученикам приходилось раздеваться до нижнего белья.
Об этом заявило надзорное ведомство в Telegram-канале. По их данным, все случилось в средней школе села Яльчики, где «при осуществлении мероприятий, связанных с пропуском обучающихся в здание, выполнялись функции по пресечению проноса запрещенных предметов в учреждение».

По версии прокуратуры, сотрудники пункта проведения экзамена допустили нарушения. Организована проверка исполнения законодательства об образовании, изучаются записи с камер наблюдения, запрошены документы, проводится опрос сотрудников школы.

Читайте также:

Хинштейн: не пропустивший машину скорой замдиректора из Росгвардии уволен в Волгограде

В Уфе меньше чем за неделю сгорел уже второй приют для животных

Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила работу из-за неисправности турбины
#школа
#чувашия
#егэ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Закон есть закон»: Глава Ингушетии Калиматов подтвердил задержание своего брата
03 июня 2024, 17:58

Фото: istockphoto/ronstik

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подтвердил, что его старший брат Магомед-Башир стал фигурантом уголовного дела. Тем не менее, он выразил надежду, что на предстоящих осенью выборах народ его поддержит и переизберёт на новый срок.
В своём телеграм-канале руководитель республики написал, что хочет внести ясность в ситуацию вокруг своей семьи, чтобы избежать кривотолков. Он подтвердил, что его старший брат Магомет-Башир задержан по уголовной статье, в настоящее время в рамках расследования проводится следственная проверка, по её итогам будет вынесено решение суда.

«Как брата меня это, конечно, не может не огорчать, но закон есть закон. Хотелось бы, чтобы все это понимали. Сам придерживаюсь этого принципа в работе и в жизни», — написал Калиматов.

Он также напомнил, что в сентябре пройдут очередные выборы главы Ингушетии и выразил надежду, что народ и парламент поддержат его и переизберут на новый срок.

В мае Мещанский районный суд Москвы отправил под арест старшего брата главы Ингушетии Магомет-Башира Калиматова, который ранее возглавлял республиканский филиал «Почты России». Он обвиняется в хищении денег в региональном ПФР.

Читайте также:

Арест мэра в Ингушетии: за что задержали Аушева, как ему удалось сбежать от полиции

Суд арестовал брата главы Ингушетии

Полиция проводит обыски в доме старшего брата главы Ингушетии
#выборы
#закон
#семьи
#парламент
#ингушетия
#суд
#арест
#пфр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы потери ВСУ в зоне действия группировки «Север»
МО РФ: ВСУ потеряли в зоне действия группировки «Север» до 215 военных за сутки
03 июня 2024, 17:57

Фото: iStock/IherPhoto

Бойцы группировки войск «Север» продолжают наступление вглубь обороны противника на Харьковщине, сообщили в Минобороны РФ.
Согласно ведомству, российские войска атаковали 57-ю мотопехотную, 82-ю десантно-штурмовую бригады ВСУ и 125-ю бригаду теробороны вблизи населенных пунктов Нескучное, Гранов и Константиновка.

Британский аналитик Александр Меркурис отметил, что ВСУ оказались в окружении в Волчанске. По его словам, это может вызвать временное усиление сопротивления, но без снабжения оно будет быстро подавлено, учитывая контроль России над небом и дорогами в этом районе.

Читайте также:

Артиллеристы группировки «Север» накрыли место, где солдаты ВСУ заряжали «Град»

Группа российских вертолётов сорвала ротацию ВСУ в зоне группировки «Север»

Войска группировки «Север» уничтожают технику ВСУ на Харьковском направлении — видео
#град
#видео
#контроль
#солдаты
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боррель обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела ЕС
03 июня 2024, 17:30

Фото: ec.europa.eu

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал статью об информационном противостоянии с Россией в преддверии выборов в Европарламент, которые начнутся 6 июня.
Он обвинил российские власти в попытках вмешательства во внутренние дела ЕС, без предоставления доказательств.

В середине мая ЕС расширил санкции против российских СМИ, запретив деятельность РИА Новости, «Известий», «Российской газеты» и чешского СМИ Voice of Europe.

Боррель подчеркнул важность защиты демократических процессов ЕС от иностранного влияния, особенно со стороны России, которая, по его словам, усилила свои попытки вмешательства.

Читайте также:

Боррель заявил об отсутствии у ЕС доказательств поставок оружия из Китая в РФ

Страны ЕС имеют разные позиции по ударам по территории России, заявил Боррель

Боррель оценил возможность подготовки боевиков ВСУ на Украине
#санкции
#сми
#новости
#ес
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Новому министру обороны РФ Белоусову присвоено звание генерала армии
03 июня 2024, 17:29

Фото: сайт Кремля

Министру обороны России Андрею Белоусову присвоено звание генерала армии. Об этом сообщает Shot, опираясь на кадры пресс-службы Кремля, на которых запечатлен новый министр обороны в форме, принимающий участие в совещании президента России Владимира Путина с членами Совбеза.
«Звание Генерала Армии присвоено министру обороны Андрею Белоусову, судя кадрам с заседания Совета Безопасности РФ, где он появился в военной форме», — говорится в сообщении издания.
Белоусов впервые появился на совещании президента России Владимира Путина с членами Совбеза. Он был в военной форме. Это видно из кадров, распространённых пресс-службой Кремля. Совещание прошло в режиме видеосвязи. Участники обсудили вопросы информационной безопасности.

Читайте также:

Белоусов прибыл с рабочим визитом в Алма-Ату

Белоусов: Запад делает всё для затягивания и эскалации вооружённого конфликта на Украине

Белоусов сообщил о потерях ВСУ в мае
#рф
#андрей белоусов
#армия россии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Офис Зеленского не будет обращаться в КС по поводу легитимности президента
03 июня 2024, 17:18

Фото: istockphoto/DmyTo

Оснований для обращения украинского президента Владимира Зеленского в Конституционный суд по поводу его легитимности нет. Об этом заявила заместитель главы его офиса Ирина Мудрая.
Срок полномочий Зеленского истёк в 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и трудности, связанные со всеобщей мобилизацией. Сам Зеленский заявил, что выборы сейчас были бы «несвоевременными».

В интервью украинскому изданию «Бабель» Мудрая сказала, что, по её мнению, у президента нет оснований для обращения в Конституционный суд, учитывая нормы конституции, законодательство и договорённости между парламентскими фракциями. По ее словам, осенью прошлого года прошли политические консультации при участии Евросоюза, США, представителей различных групп и фракций Верховной рады. Было решено, что выборы пройдут после окончания военных действий, а Рада разработает закон, который это урегулирует.

Читайте также:

Неизвестные на могиле Бандеры в Мюнхене написали «Нам нужны выборы»

Блинкен раскрыл, когда состоятся выборы на Украине

Залужный мог бы выиграть президентские выборы на Украине – опрос
#суд
#выборы
#сша
#договор
#закон
#консультации
#обращения
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Клуни объяснился за угрозы его Фонда о поисках российских журналистов
Клуни заявил, что его фонд не будет преследовать журналистов, в том числе из РФ
03 июня 2024, 17:01

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Голливудский актер Джордж Клуни заявил, что его фонд никогда не станет преследовать журналистов, в том числе из России. Слова Клуни приводит его фонд в соцсети X.
«Что касается недавних сообщений о российских журналистах, кто-то в нашем фонде неправильно выразился. Я сам сын журналиста. Мы в Фонде Клуни никогда бы не стали преследовать журналистов, даже если мы с ними не согласны», — заявил Клуни.

По его словам, этого не произойдет даже в случае несогласия с ними и отметил, что у его фонда имеется длительный опыт защиты журналистов.

Напомним, ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket фонда Клуни Анн Нейстат заявила, что организация хочет получить в Европе закрытые ордеры на арест российских журналистов.

Читайте также:

Медведев: Клуни может не искать российских журналистов, они сами его найдут

В Госдуме предложили признать деятельность Фонда Клуни нежелательной в России

Захарова призвала ЮНЕСКО и ОБСЕ дать оценку инициативе Фонда Клуни
#арест
#медведев
#журналисты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Андрей Иванов вновь возглавил Одинцовский городской округ
03 июня 2024, 16:41

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО

Андрея Иванова избрали главой Одинцовского городского округа на новый срок. Такое решение принял Совет депутатов муниципалитета, сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
Андрей Робертович Иванов получил два высших образования по специальностям «Инженер программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем», а также «Государственное и муниципальное управление». В разные годы руководил коммерческими и общественными организациями, был губернатором Брянской области. С 2012 года работает в Одинцове, 10 лет возглавляя округ.

У Иванова есть учёная степень – он кандидат экономических наук. Удостоен многих региональных и федеральных наград, в том числе благодарности президента. Среди наград также – Орден Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского III степени, медаль МЧС России «За содружество во имя спасения», медали Минобороны.

Иванов увлекается спортом, любит играть в хоккей.

Читайте также:

Глава Одинцово Иванов провёл совещание в сфере здравоохранения

Глава Одинцово Иванов провел личный приём граждан в Звенигороде

В городском округе Одинцово появился новый лес в рамках акции «Лес Легкова»
#одинцово
#депутаты
#совет депутатов
#андрей иванов
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД России ввел санкции против журналистов и экспертов Британии
03 июня 2024, 16:35

Фото: iStock/shipov

Российское Министерство иностранных дел ввело санкции против нескольких британских политиков, журналистов и экспертов, обвиняя их в антироссийской деятельности.
Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Среди попавших под санкции — британские политики, ответственные за антироссийскую политику Лондона, журналисты, распространяющие ложные и русофобские материалы, а также эксперты, искажающие общественно-политические события в России.

МИД России также призвало Великобританию прекратить военную поддержку Украины, подчеркивая, что это лишь затягивает разрешение конфликта.

Читайте также:

В МИД оценили заявления о применении комплексов Patriot в небе над Россией

МИД РФ: Москва предостерегает Вашингтон от фатальных просчётов

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Гвинею
#москва
#санкции
#журналисты
#сергей лавров
#мид
#эксперты
#мид рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф