Депутат Белик рекомендовал грузинам пересмотреть взгляды касательно Запада

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Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик рекомендовал выступавшим против закона об иноагентах грузинам пересмотреть свои взгляды по поводу Запада.
Он объяснил, что на Западе, частности в США, законы об иноагентах есть.
Он добавил, что «курс на Европу», которую осуществляют руководители стран, приводят лишь к раздорам и войнам, и это, по словам депутата, также необходимо учитывать гражданам Грузии.
Ранее сообщалось, что в Грузии вступил в законную силу закон об иностранных агентах. Скандальный закон подписал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
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«При всей попытке западных стран разжечь конфликт в Грузии, скорее всего, им это не удастся. Такой закон действует в США и во многих других европейских странах. Если те, кто выходит сегодня на улицу и протестуют против этого закона, стремятся в Европу, то надо просто внимательно взять и посмотреть опыт тех стран, о которых они мечтают», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Белик.
Он добавил, что «курс на Европу», которую осуществляют руководители стран, приводят лишь к раздорам и войнам, и это, по словам депутата, также необходимо учитывать гражданам Грузии.
Ранее сообщалось, что в Грузии вступил в законную силу закон об иностранных агентах. Скандальный закон подписал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
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Мелисса Тимофеева