Казахстан решил воздержаться от подачи заявки в БРИКС

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Казахстан в ближайшем будущем воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе учитывая многоступенчатый процесс рассмотрения вопроса о членстве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Берик Уали, слова которого передаёт портал Tengrinews.
Он подчеркнул, что глава республики Касым-Жомарт Токаев неоднократно называл ООН универсальной и безальтернативной организацией, которая открыта к обсуждению важных актуальным международных вопросов, в том числе связанных с построением справедливого миропорядка.
Уали добавил, что, по мнению президента, ООН всё же имеет ряд недостатков, однако другой подобной организации не существует, поэтому она сильно нуждается в поддержке мирового сообщества. А Устав организации должен стать основой международного права, принципы которого не должны нарушаться.
Ранее Токаев уже выражал сожаление о том, что Совбез ООН неспособен принимать важные и судьбоносные решения. В связи с этим он считает важным приступить к реформированию СБ ООН на основе обширных консультаций стран-членов ООН с учётом интересов «средних держав».
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Уали добавил, что, по мнению президента, ООН всё же имеет ряд недостатков, однако другой подобной организации не существует, поэтому она сильно нуждается в поддержке мирового сообщества. А Устав организации должен стать основой международного права, принципы которого не должны нарушаться.
Ранее Токаев уже выражал сожаление о том, что Совбез ООН неспособен принимать важные и судьбоносные решения. В связи с этим он считает важным приступить к реформированию СБ ООН на основе обширных консультаций стран-членов ООН с учётом интересов «средних держав».
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Анастасия Чинкова