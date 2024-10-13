Сербы готовы вступить в БРИКС вместо Евросоюза

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Сербия может присоединиться к БРИКС, в качестве альтернативы Евросоюзу. Об этом заявил 13 октября вице-премьер страны Александр Вулин в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.
«Мы уверены, что Сербия будет присутствовать на саммите БРИКС в Казани. Если другие страны, такие как ОАЭ, Саудовская Аравия и Турция, заинтересованы в БРИКС, то почему Сербия должна оставаться в стороне? Присоединение к БРИКС — это реальная альтернатива ЕС», — сказал Вулин.
Он отметил, что участие в таких организациях абсолютно необходимо. По мнению Вулина, игнорировать возможности БРИКС было бы неправильно. Это предложение открывает новые горизонты для Сербии.
Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС в 2024 году пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в конференции уже подтвердили лидеры более 30 государств.
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Лия Мурадьян