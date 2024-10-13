Сербы готовы вступить в БРИКС вместо Евросоюза

Внешнеполитические зигзаги Анкары в отношениях с Россией, МША и Китаем вызывают серьёзные сомнения у стран-членов БРИКС. Не исключено, что Турция намеревается использовать БРИКС И ШОС в качестве рычага давления для реорганизации своих отношений с Западом.