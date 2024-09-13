В Казахстане опасаются начала войны в 2030 году

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Казахстан могут втянуть в войну в 2030 году. С таким заявлением выступил депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Ермурат Бапи, слова которого приводит издание Orda.kz.
Он выступил с критикой в адрес министерства национальной экономики, которое подготовило проект бюджета на 2025-2027 годы. Он сравнил количество выделенных на развитие обороны средств с экономической ситуацией на Украине и признал расходы недостаточными.
Ранее замминистра обороны Казахстана Аскер Бейсенов сообщил о выделении из бюджета 0,68% ВВП в 2025 году на развитие обороны.
Бапи указал на то, что это слишком малая сумма, поскольку в 2030 году может состояться война, которую прогнозируют в том числе и в местном Минобороны.
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Ранее замминистра обороны Казахстана Аскер Бейсенов сообщил о выделении из бюджета 0,68% ВВП в 2025 году на развитие обороны.
Бапи указал на то, что это слишком малая сумма, поскольку в 2030 году может состояться война, которую прогнозируют в том числе и в местном Минобороны.
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Анастасия Чинкова