Стало известно, сколько россиян выжило при крушении самолета в Казахстане

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Десять россиян выжили после крушения Embraer 190 в аэропорту Актау, пишет Mash. Всего на борту находилось 16 граждан РФ.
В посольстве РФ данную информацию подтвердили. Сейчас выжившим россиянам оказывается вся необходимая помощь в больнице.
Среди выживших также оказались 13 граждан Азербайджана и трое граждан Киргизии. Всего, по последним данным, выжили 29 человек, девять из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Сейчас за их жизни борются врачи.
Всего на борту Embraer 190 находились 69 человек. Их них пятеро — члены экипажа. Пилоты погибли.
В управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что в самолете произошел взрыв кислородного баллона. Эту информацию подтверждают и выжившие пассажиры. По их словам, после взрыва кислородного баллона люди в салоне начали терять сознание.
Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц.
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Среди выживших также оказались 13 граждан Азербайджана и трое граждан Киргизии. Всего, по последним данным, выжили 29 человек, девять из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Сейчас за их жизни борются врачи.
Всего на борту Embraer 190 находились 69 человек. Их них пятеро — члены экипажа. Пилоты погибли.
В управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что в самолете произошел взрыв кислородного баллона. Эту информацию подтверждают и выжившие пассажиры. По их словам, после взрыва кислородного баллона люди в салоне начали терять сознание.
Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц.
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Элина Позднякова