Стало известно, сколько россиян выжило при крушении самолета в Казахстане

60-летняя Лидия из Свердловской области на протяжении нескольких лет борется со страшным недугом. Ситуацию усугубило то, что первый анализ на ВИЧ был потерян медицинским персоналом. Из-за этого постановка окончательного диагноза затянулась. О том, как невнимательность врачей едва не стоила жизни пенсионерки расскажет «Радио 1».