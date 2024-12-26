Стал известен список россиян, погибших при крушении самолета в Казахстане

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Список погибших и пострадавших при крушении самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) в Актау, Казахстан, стал известен. Полные данные опубликовали в Telegram-канале «112».
Среди погибших семеро человек: Рамин Агаев, Мухаммадали Еганов, Заира Атсаева, Нармина Игидова, Исмаил Исмаилов, Зинат Сайдулоев и Арби Убаев.
В числе пострадавших девять россиян: Мадина Арсбаева, Медин Джамалуллиал, Эдиев Уваисмр, Джамиля Бислиева, Джейран Арсбаева, Арби Яндаров, Кристина Евстигнеева, Заур Мамедов и Субкхонк Рахимов.
Трагедия произошла утром 25 декабря, когда самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение в аэропорту Актау. На борту находилось 67 человек, включая пятерых членов экипажа.
Среди пассажиров: 16 россиян, 42 гражданина Азербайджана, шесть казахстанцев, три гражданина Киргизии, а также один пассажир, чье гражданство уточняется.
Причины катастрофы пока неизвестны. Среди версий — столкновение с птицами или взрыв газового баллона. Ведется расследование. Сообщалось, что из-за этого Azerbaijan Airlines временно приостановила полеты из Баку в Грозный и Махачкалу.
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В числе пострадавших девять россиян: Мадина Арсбаева, Медин Джамалуллиал, Эдиев Уваисмр, Джамиля Бислиева, Джейран Арсбаева, Арби Яндаров, Кристина Евстигнеева, Заур Мамедов и Субкхонк Рахимов.
Трагедия произошла утром 25 декабря, когда самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение в аэропорту Актау. На борту находилось 67 человек, включая пятерых членов экипажа.
Среди пассажиров: 16 россиян, 42 гражданина Азербайджана, шесть казахстанцев, три гражданина Киргизии, а также один пассажир, чье гражданство уточняется.
Причины катастрофы пока неизвестны. Среди версий — столкновение с птицами или взрыв газового баллона. Ведется расследование. Сообщалось, что из-за этого Azerbaijan Airlines временно приостановила полеты из Баку в Грозный и Махачкалу.
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Мария Моисеева