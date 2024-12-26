В НАТО сделали заявление после крушения самолета в Актау

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К «полному расследованию» авиакатастрофы близ Актау в Казахстане призвала официальный представитель альянса НАТО Фарах Дахлалла, выразив соболезнования в соцсетях.
«Наши мысли и наши молитвы с семьями и жертвами рейса J28243 Azerbaijan Airlines. Мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в авиакатастрофе и призываем к полному расследованию», — гласит публикация.Перед этим выживший пассажир рейса Azerbaijan Airlines Субхонкул Рахимов рассказывал журналистам о том, как стюардессы успокаивали людей, говоря на разных языках. Он также описал некоторые детали происходящего.
Крушение борта, следовавшего рейсом Баку — Грозный, произошло накануне утром, 25 декабря. Трагедия унесла жизни 38 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил свой визит в РФ на фоне случившегося.
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Никита Кротов