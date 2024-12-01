Казахстан высказался об антироссийских санкциях

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Казахстан довел до западных государств, что не будет соблюдать антироссийские санкции в ущерб собственным интересам, заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным зампремьера республики Серик Жумангарин. Он отметил, что республика не станет страной для обхода ограничительных мер.
«И они это прекрасно понимают, поскольку мы когда говорим, что мы не будем делать в ущерб собственному производству, этого никто и не требует на сегодняшний день», — сказал Жумангарин.Президент России Владимир Путин посетил Казахстан с государственным визитом 27-28 ноября. Глава республики Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан является стратегическим партнером России.
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Никита Кротов